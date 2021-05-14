Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-нападающий «Динамо», «Рубина» и «Крыльев Советов» Алексей Медведев и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Рубин» — «Ротор»

Алексей Медведев — 2:1. «Рубин» в этом матче решает серьезные задачи, и цена ошибки слишком высока. На кону стоит выступление в еврокубках. «Ротор», конечно, боевая команда и один раз огорчить соперника сможет. Несмотря на это, казанцы смогут додавить гостей и добиться победы.

Лев Лещенко — 2:0. «Рубин», безусловно, выиграет! Он смотрится настолько уверенно, что вопрос о его победе в этом матче для меня не стоит. Слуцкий — большой молодец! Несмотря на ослабленный состав, он смог выжать из игроков максимум.

«Уфа» — «Арсенал»

Медведев — 1:1. Предположу результативную ничью. Обеим командам необходимы очки для борьбы за выживание.

Лещенко — 3:1. С приходом Стукалова «Уфа» смотрится достаточно стабильно. Чувствуется рука тренера — тактически грамотная игра, борьба и желание делают свое дело. Уфимцы выдали достойный матч с «Зенитом», но забить не смогли. Думаю, на «Арсенале» они отыграются.

«Ростов» — «Краснодар»

Медведев — 2:2. На финише сезона у обеих команд началась черная полоса, и в какой-то мере их можно назвать неудачниками. Здесь я тоже предположу результативную ничью, так как «Ростов» и «Краснодар» играют в достаточно атакующий футбол.

Лещенко — 1:1. Последние игры «быки» выглядели весьма удручающе, и мне непонятно, с чем это связано. «Ростов» также подсел. Подопечные Карпина выдали яркое начало сезона, но потом посыпались. С турнирной точки зрения игра ничего не решает, и мне думается, что здесь будет ничья.

«Химки» — «Сочи»

Медведев — 0:1. У «Сочи» появился шанс, который нельзя упустить, — выход в еврокубки. «Химки» уже прыгнули выше головы, показав достойные результаты. Гостям будет тяжело пробить оборону хозяев, но желание сыграть в Европе им в этом поможет.

Лещенко — 0:0. Обе команды вызывают у меня уважение. «Cочи» в одном шаге от выхода в еврокубки. Это большой успех для команды, выступающей в высшей лиге лишь второй сезон, а также огромная радость для такого красивого города. «Химки» же провалили начало сезона и, видимо, вообще не понимали, что они тут делают. Но последние результаты говорят о том, что в Подмосковье может появиться достойная и конкурирующая команда.

«Тамбов» — «Зенит»

Медведев — 1:2. Ни одним, ни другим ничего, по сути, не надо. Одни уже вылетели — другие празднуют чемпионство. В футболках «Зенита» выйдет молодежь, которая будет доказывать тренеру свои способности. В любом случае предположу победу гостей, разница в классе очень существенная.

Лещенко — 0:2. «Зенит» — безусловный фаворит, но особо упираться он не будет. В составе питерцев наверняка выйдет молодежь, которая сможет уверенно добиться положительного результата.

«Локомотив» — «Урал»

Медведев — 2:0. «Урал» уже ничего не решает, а «Локомотиву» победа нужна, и поэтому поставлю на москвичей.

Лещенко — 1:0. «Локомотиву» кровь из носу нужна победа. Но «Урал» показал весьма добротную игру против «Ростова» и едет в Москву в хорошем настроении. Но класс железнодорожников сыграет решающую роль.

«Динамо» — ЦСКА

Медведев — 2:2. Обе команды имеют в своем арсенале много молодых и талантливых игроков. «Динамо», к сожалению, смазало концовку чемпионата, хотя могло побороться за высокие места. ЦСКА также попал в зону турбулентности. Жду красивый и результативный футбол.

Лещенко — 1:2. Несмотря на мою любовь к «Динамо», мне кажется, что армейцы в этом матче победят. Для выхода ЦСКА в еврокубки необходимо чудо.

«Ахмат» — «Спартак»

Медведев — 2:1. «Спартаку» нельзя проигрывать, но «Ахмат» такая непредсказуемая команда, что от нее можно ожидать чего угодно, в этом сезоне особенно. И что-то мне подсказывает, что в этом матче грозненцы нас удивят.

Лещенко — 1:2. «Спартаку» необходимо страховаться, чтобы не потерять место в Лиге чемпионов. «Локомотив» давит на пятки и только и ждет поражения «красно-белых». «Спартак» своих болельщиков не разочарует.

Иван Кузнецов