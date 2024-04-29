Балахнин рассказал, в чем проявляется спад в игре «Зенита»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал игру «Зенита» в последних матчах. Вчера, 28 апреля, питерцы проиграли «Динамо» (0:1) в 26-м туре РПЛ.

«Назвать происходящее с «Зенитом» кризисом в полной мере нельзя. Но какие-то тенденции к спаду в игре питерцев видны, безусловно.

В основном это проявляется в том, что команда мало забивает и создает мало остроты у чужих ворот. Есть и ошибки в обороне. Если говорить о двух последних матчах с «Рубином» и «Динамо», то в течение полутора таймов «Зенит» действовал в защите прилично, а к концу давал соперникам возможность атаковать и атаковать остро", — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

«Зенит» остался лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков в 26 матчах.