Что ждет Семака в «Зените»? Станет ли спортивным директором Аршавин? Что будет с Дзюбой? Ждать ли громких приобретений?

Анализируем перспективы чемпионов России

Свои точки зрения на будущее сине-бело-голубых высказывают заместитель главного редактора «СЭ» Вячеслав Короткин и работающий в Италии журналист Георгий Кудинов, который не раз бывал на выездных матчах питерцев в Лиге чемпионов (последний раз — против «Лацио» в Риме в ноябре прошлого года), а в апреле делал большое интервью с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

Семак

Короткин: — Давай начнем с главного. «Зенит» уверенно взял третий подряд титул в РПЛ, но по-прежнему не стихают разговоры о будущем тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. Например, в пятницу португальское издание Record сообщило, что клуб из Петербурга якобы выступает в качестве одного из претендентов на Сержиу Консейсау, который возглавляет «Порту». И это притом что контракт Семака действует до 30 июня 2022 года.

Мне это непонятно. Да, прошлой осенью Сергей Богданович и К? провалили выступление в Лиге чемпионов — а кто из наших команд, кроме «Краснодара», вообще добился чего-то в этом розыгрыше еврокубков? Но при этом внутри страны создана вторая после «Спартака» команда-династия, успехи питерцев в 2019-2021 годах вписаны в историю российского футбола золотыми буквами.

Нужно ли в подобной ситуации менять тренера или необходимо предоставить ему еще один шанс проявить себя в Европе? На мой взгляд, однозначно второе.

Кудинов: — Чем ближе завершение сезона в Европе, тем больше трансферных слухов. Так что вброс про Сержиу Консейсау и «Зенит» — это элементарный разогрев, в данном случае для португальских СМИ.

Все предстоящее лето на Западе могут всплывать какие угодно фамилии применительно к сине-бело-голубым — что среди тренеров-легионеров, что среди игроков. В той же Италии, где помнят питерцев образца Лучано Спаллетти, ошибочно полагают, что чемпион России по-прежнему готов тратить огромные деньги. Но мы же с тобой видим, что это не так. А под тот состав, что есть у «Зенита» сейчас, не подпишется ни один топовый зарубежный специалист, да и не самый титулованный иностранец еще раз десять подумает.

Не думаю, что высшее руководство клуба из Петербурга рассматривает вопрос сиюминутной замены Семака, который выиграл три чемпионства подряд и вошел в историю «Зенита». По ряду причин я вообще не удивлюсь, если из всего многообразия дорогих футболистов из-за границы, которых будут сватать к сине-бело-голубым до конца августа, в составе в итоге не окажется вообще ни одного.

При этом, чтобы войти на новый уровень, «Зениту» требуется именно свежая кровь, нужна встряска. Без этого архисложно взять еще одно золото РПЛ, не говоря уже про достойное выступление в Лиге чемпионов. Только посмотри, с какими людьми не вышел из группы ЛЧ «Интер», — какие на этом фоне могут быть претензии к нынешнему «Зениту»?

Аршавин

Короткин: — Тут мы подходим к действительно важному вопросу — с кем нашему чемпиону идти дальше из уже имеющихся в наличии игроков, кто не соответствует уровню, кого и за сколько можно продать из соображений получения прибыли, на какие позиции необходимо взять новичков.

Давай посмотрим, у кого из зенитовцев соглашения завершаются либо уже сейчас, либо в недалеком будущем. По данным transfermarkt.de, в июне закончатся договоры у вратарей Лунева и Кержакова, универсала-ветерана Жиркова и защитника Чистякова, арендованного у «Ростова». На год больше рассчитаны контракты защитника Ракицкого, хавбеков Оздоева, Сутормина и Ерохина, форвардов Дриусси, Азмуна и Дзюбы — у Артема, правда, есть опция продления еще на один сезон. Самое время задуматься, кого из перечисленных сохранять, кого и за какие деньги трудоустраивать в других клубах. Как тебе это видится из Италии? И что ты вообще думаешь о трансферной кампании питерцев этим летом?

Кудинов: — Насколько понимаю, Кержаков еще как минимум на один сезон задержится в команде. Его коллега по амплуа Лунев ведет с клубом переговоры о продлении контракта. Если же стороны не договорятся и Андрей уйдет, то нужен еще один крепкий голкипер. Хотя, на мой взгляд, вратарская позиция у сине-бело-голубых в любом случае требует усиления — если мечтать о каком-то прорыве в Европе.

Резонно предположить, что Жирков завершает свой последний сезон в «Зените». Чистякова еще не выкупили, но, по логике, клубу нужно решать этот вопрос, ведь у питерцев существует дефицит центральных защитников — даже если вернуть из аренды в «Сочи» молодого перспективного Прохина. Да, оттуда же может возвратиться Маммана, но аргентинец вряд ли задержится в Санкт-Петербурге.

Что касается Оздоева, Ракицкого, Азмуна и Дриусси, то это головная боль руководства. Ведь инициатива сейчас на стороне футболистов: всего через полгода любой из них получит право вести переговоры и заранее подписывать контракты с другими командами. Да и Суторминым с Ерохиным нынешнему «Зениту» пренебрегать нельзя. То есть получается, что надо срочно определяться сразу с шестью исполнителями. И это не считая Лунева.

У меня в этой связи возникает два вопроса. Как можно было довести ситуацию до такого абсурда и кто станет договариваться с игроками, если в «Зените» сейчас нет спортивного директора, а главный тренер такие вопросы не решает?

Пока получается, что приоритет в трансферной кампании чемпиона России летом-2021 не покупки, а заключение новых соглашений с теми, кто уже в команде. Считаю, что расставание с Хавьером Рибалтой — совершенно верный (хотя и запоздалый) шаг руководства «Зенита», потому что пользы от испанца было маловато. И теперь, когда потерян целый сезон с точки зрения усиления состава, еще острее требуется серьезная фигура, умеющая проводить грамотные трансферы как внутри страны, так и за границей. Пример не самого звездного Шомуродова, быстро адаптировавшегося в сложном турнире серии А, показывает, что и в региональных российских клубах есть крепкие и полезные футболисты, которые вполне способны помочь «Зениту» как минимум в РПЛ. Да и в Лиге чемпионов такие, как Шомуродов, на фоне нынешнего подбора исполнителей не стали бы лишними.

А поиском таких игроков и переговорами с ними должен заниматься конкретный сотрудник — ответственный за свои действия, хорошо знающий все особенности российского и в целом русскоязычного рынка. Пока же мы такой фигуры не видим. Так о какой серьезной трансферной кампании может вообще идти речь?

Короткин: — Ты не считаешь такой фигурой Андрея Аршавина? Предмет, то есть возможности многих футболистов, он точно знает — это видно по глубоким и интересным экспертизам в эфирах «Матч ТВ». Связи на Западе — в том числе за счет выступлений в «Арсенале» — имеет. Патриот «Зенита» — значит, будет думать о всей спортивной вертикали и стратегии, а не только о сегодняшнем дне. Уже действующий сотрудник клуба, имеющий хороший контакт с высшим менеджментом и долго игравший в сборной вместе с главным тренером. Отлично владеет английским языком.

Небольшой опыт? С такой богатой карьерой футболиста за плечами и высоким интеллектом не считаю это критичным. В общем, минусов — по крайней мере больших — не вижу.

Кудинов: — Аршавин — знаковая фигура для «Зенита» и для всего Петербурга, кто же спорит? И именно Андрей — чуть ли ни единственный наш игрок, которого вспомнит среднестатистический европейский болельщик, если попросить его назвать яркого футболиста из России за последние лет пятнадцать. Плюс Аршавин действительно уже как-то встроен в структуру клуба. Но ведь пока о его новом назначении никто не объявлял. Вот если оно состоится, тогда и станем делать выводы.

Пока же можно только гадать, справится ли Андрей с такой миссией. Если она вообще будет на него в итоге возложена... На примере серии А могу сказать, что сейчас бывшие звезды — даже мегазвезды — не так часто становятся по-настоящему серьезными фигурами в должностях руководителей. Легенда «Ромы» Франческо Тотти с обязанностями директора римлян совсем не справился. Многолетний капитан «Интера» и любимец болельщиков Хавьер Дзанетти исполняет у черно-синих роль реального свадебного генерала на позиции вице-президента. Такие же функции в «Милане» у почетного вице-президента Франко Барези. Павел Недвед (тоже вице-президент) вошел в «Ювентусе» в доверие к Андреа Аньелли и активно участвовал в смене спортивной ветви власти «Старой синьоры», но результатом новой стратегии стала потеря лидерства в серии А и конфуз с Суперлигой. Паоло Мальдини занимает пост технического директора «Милана», но какая у него реальная зона ответственности, до сих пор понятно далеко не всем.

Так что, как видишь, со знаковыми людьми не все так однозначно. Сегодня самые сильные специалисты в серии А в плане создания успешных трансферных и иных стратегий — не бывшие звезды итальянского футбола, а люди, чьи фамилии не так уж часто на слуху. Например, главный творец отличных приобретений нынешней восхитительной «Аталанты» — технический директор Джованни Сартори. В сезоне-1978/79 он взял скудетто в составе «Милана», однако тогда провел всего семь матчей, и вряд ли кто помнит сейчас о том, что человек вообще когда-то выступал за россонери. Больше Джованни в игровой карьере ничего не добился, кроме победы в серии С2, зато сегодня это один из лучших менеджеров в чемпионате Италии.

Вот еще один пример. Едва ли не главный архитектор «Ювентуса», который при нем восемь сезонов подряд сметал всех с пути в серии А, — Джузеппе Маротта. Теперь он вице-президент по спортивным вопросам золотого «Интера». А ведь Маротта вообще никогда не играл в футбол на профессиональном уровне!

Деньги

Короткин: — Как бы то ни было, Аршавину или кому-то другому летом придется разбираться с целым рядом проблем. Продавать ли Азмуна «Аталанте», «Роме» или кому-то еще? Точнее, если предложение составят условно на 40 миллионов евро, то ответ ясен. А если оно будет намного скромнее — 15-20 миллионов? Отпускать ли Дриусси в «Ривер Плейт», о возвращении нападающего в который разговоры ходят уже давно? Как латать дыры в составе в июле — августе, если Вендел и Малком попадут в окончательную заявку сборной Бразилии на Олимпиаду в Токио (футбольный турнир Игр пройдет с 21 июля по 7 августа)? Продлевать ли 31-летнего ветерана Ракицкого? Кем заполнять вакансии легионеров в случае ухода кого-то из иностранцев? Как строить взаимоотношения с Семаком, которому, как говорят на рынке, могут быть даны серьезные трансферные полномочия по модели АПЛ?

У тебя есть ответы или предположения?

Кудинов: — Если объединить все твои вопросы, то отвечу следующее. На мой взгляд, «Зениту» не хватает системности в подходе к трансферной политике. У клуба есть отличный стадион на Крестовском острове, прекрасная база в Удельном парке, своя академия. Но при этом недостает стройности и последовательности в подборе игроков и подтягивании к основному составу своей молодежи. Такое впечатление, что каждое трансферное окно для «Зенита» — сплошной аврал, когда важные решения принимаются в последний момент и по принципу «надо срочно кого-то купить». Купить не того, кто нужен по позиции, а того, кто еще остался на рынке. Самый свежий пример — Вендел.

Отсюда и дисбаланс в составе. Если в полузащите сейчас не просто острая конкуренция, а даже перебор людей, то Дзюбе и Азмуну адекватной замены нет. В обороне явно не хватает еще как минимум одного сильного исполнителя в центр. Во вратарской линии чемпионов России нет реального кандидата на место в стартовом составе сборной. И еще меня не покидает ощущение, что нынешнему «Зениту» не хватает в середине поля такого трудоспособного и по-спортивному злого футболиста с российским паспортом, какими были сам Семак, Зырянов, Денисов, Широков на своем пике или русскоговорящий Тимощук.

Короче, совсем не разделяю позицию тех, кто считает нынешний состав «Зенита» уникальным и на голову превосходящим главных конкурентов по РПЛ. Если сине-бело-голубые войдут в новый сезон с нынешним составом, то осенью получат тот же результат в Лиге чемпионов, что и в прошлом году. Ну а Семака вновь начнут критиковать за провал в Европе. Получится замкнутый круг, который при нынешнем подходе к комплектованию, как мне кажется, гарантирован. Может, все-таки попробовать попытаться разорвать его?

Короткин: — Но для этого нужны траты, а непростая экономическая ситуация в мире ударила по всем, включая спортивные организации и клубы. Совершенно очевидно, что покупок новых Халков и Витселей за 100 миллионов евро в сумме ждать в обозримом будущем не приходится. А с другой стороны, если «Зенит» не хочет вновь остаться с одним очком в группе ЛЧ, укрепление не просто необходимо, а жизненно важно. Посмотрим, как решат эту дилемму руководство сине-бело-голубых и главный акционер.

Кудинов: — Вот именно потому, что огромных денег на покупки у «Зенита» сейчас нет, и нужна в первую очередь четкая стратегия развития команды под руководством толкового и отвечающего за свой выбор специалиста. Примеры дортмундской «Боруссии» и «Лейпцига» в Германии, той же «Аталанты» в Италии, «Лилля» во Франции, «Севильи» в Испании, голландского «Аякса» и португальского «Порту» показывают — пусть каждый по-своему, — что в современном футболе реально совмещать высокие результаты и грамотную экономическую политику. Думаю, что «Зениту», как, впрочем, и любому другому клубу РПЛ с амбициями на золото и выход в Лигу чемпионов, есть чему поучиться у этих клубов.