Чанов оценил потенциал Файзуллаева

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал игру полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева.

«Мне очень нравится, как он обращается с мячом. Будем надеяться, что Файзуллаева ждет большое футбольное будущее. Заранее предрекать такое не стоит, но задатки, безусловно, есть», — цитирует Чанова Legalbet.

20-летний Файзуллаев выступает за ЦСКА с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел за московский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 11 результативных передач.