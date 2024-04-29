Спортдиректор «Оренбурга» Андреев заявил, что расширение РПЛ в клубе даже не обсуждалось

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в команде не обсуждали возможное расширение РПЛ.

«Слушайте, мы на эту тему не думали, комментировать нечего. В клубе это никак не обсуждалось даже. Мое личное мнение? Это глубокий вопрос, чтобы однозначно говорить, надо думать. Сейчас сложно сказать, хорошо это или плохо», — цитирует Андреева «РБ Спорт».