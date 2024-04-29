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Сегодня, 19:49

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев заявил, что расширение РПЛ в клубе даже не обсуждалось

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что в команде не обсуждали возможное расширение РПЛ.

«Слушайте, мы на эту тему не думали, комментировать нечего. В клубе это никак не обсуждалось даже. Мое личное мнение? Это глубокий вопрос, чтобы однозначно говорить, надо думать. Сейчас сложно сказать, хорошо это или плохо», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 25 матчах 26 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenburga-rasshirenie-rpl-v-klube-dazhe-ne-obsuzhdalos/
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Ахмат – Пари НН
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Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
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