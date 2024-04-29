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Точилин признался, что не думал о работе в «Пари НН»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Точилин рассказал, что не думал о работе в «Пари НН». 28 апреля руководство нижегородцев отправило главного тренера Сергея Юрана в отставку.

«О работе в «Пари НН» даже не думал, считал, что Юран останется. Не рассматривал этот вариант и не хочу бежать впереди паровоза. Из клуба мне никто не звонил», — цитирует Точилина «РБ Спорт».

Под руководством Сергея Юрана «Пари НН» уступил в шестой игре кряду и находится на 11-й строчке с 28 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tochilin-iz-pari-nn-mne-ne-zvonili/
Александр Точилин
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
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