Точилин признался, что не думал о работе в «Пари НН»

Российский тренер Александр Точилин рассказал, что не думал о работе в «Пари НН». 28 апреля руководство нижегородцев отправило главного тренера Сергея Юрана в отставку.

«О работе в «Пари НН» даже не думал, считал, что Юран останется. Не рассматривал этот вариант и не хочу бежать впереди паровоза. Из клуба мне никто не звонил», — цитирует Точилина «РБ Спорт».