«Сочи» — «Факел»: гол хозяев отменен из-за офсайда

Гол «Сочи» отменили из-за офсайда в матче против «Факела» в 26-м туре РПЛ.

На 62-й минуте счет мог открыть защитник сочинцев Марсело, но после просмотра видеоповтора гол бразильца отменили из-за положения вне игры.

Счет остался ничейным — 0:0.