«Спартак» и «Локо» бьются за Лигу чемпионов, ЦСКА хочет в Европу

Разбираем главные интриги последнего тура РПЛ.

16 мая в РПЛ пройдет 30-й тур, который даст ответы на оставшиеся вопросы сезона. Кто попадет в Лигу чемпионов? Кто будет играть в еврокубках? Кто вылетит в ФНЛ?

Все игры начнутся в 14.00 (мск), время вспомнить турнирные расклады. Кстати, сделать ставки на все матчи 30-го тура можно с приветственным бонусом — получите до 10 000 рублей во фрибетах!

Расписание матчей 30-го тура РПЛ:

«Ростов» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Спартак»

«Динамо» — ЦСКА

«Локомотив» — «Урал»

«Тамбов» — «Зенит»

«Рубин» — «Ротор»

«Уфа» — «Арсенал»

«Химки» — «Сочи»

Главные интриги РПЛ

1. Кто займет второе место и сыграет в отборе Лиги чемпионов?

Претендентов двое — «Спартак» и «Локомотив». Красно-белым, чтобы гарантированно остаться на второй строчке, нужно не проиграть в Грозном. При равенстве очков первый критерий — результаты очных матчей. В таком случае выше в таблице окажется «Локомотив» (1:2, 2:0).

2. Кто попадет в Лигу Европы и Лигу конференций?

После победы «Локомотива» в БЕТСИТИ Кубке России стало понятно, что путевку в Европу даст и пятое место в РПЛ. Если железнодорожники станут вторыми, в Лигу Европы отправится «Спартак».

Если красно-белые удержат второе место, то в ЛЕ сыграет «Локомотив» — как победитель БЕТСИТИ Кубка России. Еще две команды выступят в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

Борьбу за еврокубки ведут «Рубин», «Сочи» и ЦСКА. Кто-то один из этого трио окажется лишним. Наименьшие шансы попасть в Европу у армейцев.

ЦСКА нужно обыграть в дерби «Динамо» и рассчитывать на осечки соперников. Армейцам нужно именно поражение «Рубина» или «Сочи» — при равенстве очков красно-синие уступают им по личным встречам.

3. Кто вылетит в ФНЛ?

Один неудачник сезона известен — это многострадальный «Тамбов». Составить ему компанию могут «Ротор», «Уфа» и «Арсенал». Интриги в борьбу добавляет то, что в заключительном туре «Уфа» и «Арсенал» сыграют между собой.

Расклад простой: «Ротору» для гарантированного спасения нужно обыграть в гостях «Рубин». Тогда в ФНЛ отправится кто-то из конкурентов. Поражение отправляет волгоградцев в лучшую лигу мира. Победитель матча «Уфа» — «Арсенал» тоже гарантированно спасается.

В случае равенства очков у «Уфы» и «Ротора» (команда из Башкирии уступает «Арсеналу», волгоградцы играют вничью) выше в таблице окажется клуб с берегов Волги (0:0, 1:0).

Айртон. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 16 мая

Для того чтобы гарантированно остаться вторым и не оглядываться на матч «Локомотива», «Спартаку» нужно набрать хотя бы очко в Грозном. К тому же это последняя игра для Доменико Тедеско в качестве главного тренера красно-белых.

«Ахмат» не решает никаких особых турнирных задач. Клуб из Грозного сейчас 10-й в таблице и выше не поднимется. В худшем случае может стать 11-м. С другой стороны, для любой команды в России «Спартак» — особый раздражитель. Матчи против красно-белых не бывают проходными.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом «Спартак». Коэффициент на победу красно-белых — 1.90, на выигрыш «Ахмата» — 4.10, на ничью — 3.80.

В середине 2010-х «Ахмат» был крайне неудобным соперником для «Спартака». У грозненцев была серия из пяти матчей без поражений. Но в последних четырех встречах неизменно побеждали красно-белые, включая две игры в Грозном, — с одинаковым счетом 3:1. Лишь раз в последних восьми матчах было забито менее двух голов.

Прогноз «СЭ»: обе команды забьют с хорошим коэффициентом 1.78.

Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Динамо» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 16 мая

Эта игра — старое и статусное московское дерби. Однако за что-то серьезное сражается только ЦСКА. У армейцев еще есть шанс попасть в еврокубки. Но для этого нужно побеждать.

«Динамо» бодро начало весеннюю часть сезона. Но в последних шести матчах во всех турнирах у бело-голубых только одна победа. А в трех предыдущих играх — лишь одна ничья и нет голов. Однако статус дерби и желание красиво завершить сезон перед своими болельщиками должны стать достаточной мотивацией для «Динамо».

БЕТСИТИ считает фаворитом матча ЦСКА. Коэффициент на победу красно-синих — 2.34, на выигрыш «Динамо» — 3.10, на ничью — 3.50.

У бело-голубых в последнее время трудности с атакой. А ЦСКА — один из самых неудобных в этом плане соперников. В последних четырех домашних матчах с армейцами «Динамо» не забивало. Последний раз это случалось еще в ноябре 2014 года — отличился Александр Кокорин.

Прогноз «СЭ»: индивидуальный тотал для «Динамо» меньше 1 с высоким коэффициентом 2.00.

Александр Беленов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Уфа» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 16 мая

Обе команды могут надеяться на то, что «Ротор» проиграет «Рубину». Тогда их матч уже не будет иметь особого значения. Но лучше решить все задачи самому.

На финише сезона «Уфа» смотрится предпочтительнее. В последних пяти турах команда Стукалова взяла восемь очков, проиграв лишь однажды, тогда как у «Арсенала» три поражения подряд. Причем два — на своем поле.

Это важно, поскольку туляки — домашняя команда. На выезде в этом сезоне они набрали только одно очко. Это худший результат в РПЛ.

С другой стороны, «Уфа» на своем поле одержала всего две победы и набрала 10 очков. Это 15-е место в лиге. Хуже дома играет только безнадежный «Тамбов».

БЕТСИТИ считает фаворитом матча «Уфу». Коэффициент на ее победу равен 2.22, на выигрыш «Арсенала» — 3.70, на ничью — 3.20.

Исходя из турнирной ситуации, есть все основания ждать тяжелый и напряженный матч. Особенно в первом тайме. Тот же «Арсенал» до перерыва забил в гостевых играх всего два гола.

Прогноз «СЭ»: тотал меньше одного гола в первом тайме с приличным коэффициентом 1.67.

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