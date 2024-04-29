Тарханов оценил влияние психологического давления чемпионской гонки на игру «Краснодара» в матче с «Крыльями»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 26-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).

«Крылья Советов» сейчас в хорошем состоянии. К тому же, им помогло удаление у «Краснодара». У самарцев было два момента, после которых они должны были забивать. А что касается психологического давления на «Краснодар» из-за чемпионской гонки, то команда уже давно выступает в премьер-лиге. Я не думаю, что такие вопросы имеют слишком сильное влияние на игру», — приводит Vprognoze.ru слова Тарханова.

«Краснодар» догнал «Зенит» по количеству очков — 50, но уступает питерцам по личным встречам.