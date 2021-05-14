Кто выступит от России в Лиге чемпионов? Попадет ли ЦСКА в Лигу конференций?

Главные интриги последнего тура РПЛ.

В воскресенье определятся серебряный и бронзовый призеры чемпионата России, участники еврокубков, а также те, кто покинет и может покинуть премьер-лигу.

Лига чемпионов

В групповой турнир главного еврокубка вышел чемпион страны «Зенит». Обладателем путевки в 3-й отборочный раунд почти наверняка станет «Спартак». Красно-белые останутся без Лиги чемпионов только при одном раскладе: если уступят в Грозном, а «Локомотив» победит «Урал». Железнодорожники в таком случае будут иметь преимущество по личным встречам (1:2, 2:0).

Лига Европы

«Локомотив», обыграв в финале Кубка России «Крылья Советов», гарантировал себе участие в групповом турнире Лиги Европы. Правда, в случае попадания железнодорожников в Лигу чемпионов их место в группе ЛЕ перейдет «Спартаку».

Лига конференций

Летом стартует новый, третий, клубный турнир УЕФА. На две путевки в Лигу конференций сейчас претендуют три команды. «Рубину» и «Сочи» достаточно набрать по одному очку, чтобы не пустить ЦСКА в Европу. Армейцы уступают обоим конкурентам по личным встречам (1:2, 0:1 с «Рубином» и 1:1, 1:2 с «Сочи») и попадут в пятерку, если победят «Динамо» и дождутся поражения казанцев или черноморцев.

Зона вылета

«Тамбов» уже покинул РПЛ, а «Ротор», «Уфа» и «Арсенал» ведут борьбу за то, чтобы избежать прямого вылета.

Решающие матчи пройдут в Казани и Уфе.

«Ротор» вылетит в ФНЛ, если:

— проиграет «Рубину»;

— сыграет вничью с «Рубином», а «Уфа» не проиграет «Арсеналу».

При равенстве очков волгоградцы будут выше «Уфы» по личным встречам (0:0, 1:0).

«Уфа» вылетит, если в матче с «Арсеналом» не наберет больше очков, чем «Ротор» с «Рубином».

«Арсенал» вылетит, если проиграет «Уфе», а «Ротор» победит «Рубин».