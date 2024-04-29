Стипиди: «С Галактионовым «Локомотиву» по силам бороться за чемпионство»

Футбольный функционер Павел Стипиди высказал мнение о шансах «Локомотива» побороться за золото РПЛ в следующем сезоне.

«У «Локомотива» команда молодая, очень живая и интересная. Да, ей, может, где-то не хватает опыта, но она сегодня хорошо бежит, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова эксперта. — Заметьте: редко когда в матчах «Локомотива» забивается меньше трех мячей. Дзюба, я думаю, больше там не нужен. Если в остальном состав команды сохранится и укрепится, если останется Галактионов, то в следующем сезоне «Локомотиву» будет по силам бороться за чемпионство. Галактионов начал хорошо проявлять себя, когда его стали брать во взрослые команды — в «Пари НН», «Локомотив». В юношеской сборной не то было. Галактионов еще молодой тренер, надо дать ему возможность работать в «Локомотиве» дальше».

«Локомотив» (41 очко) после 26 туров чемпионата России-2023/24 занимает пятое место в турнирной таблице.