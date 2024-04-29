Агент Барриоса: «Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента.

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» еще больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче», — цитирует Поссо Metaratings.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 32 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

После 26 матчей «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. В 26-м туре команда Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) и потерпела второе поражение подряд.