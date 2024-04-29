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Агент Барриоса: «Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о будущем своего клиента.

«Вильмар останется в «Зените» и будет сражаться за чемпионство в этом сезоне и многих следующих. На данный момент у него контракт до 2027 года, и Вильмар счастлив отработать его, выигрывая с «Зенитом» еще больше трофеев и отдавая всего себя на сто процентов в каждом матче», — цитирует Поссо Metaratings.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне 30-летний колумбиец провел за сине-бело-голубых 32 матча во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

После 26 матчей «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям. В 26-м туре команда Сергея Семака уступила «Динамо» (0:1) и потерпела второе поражение подряд.

Источник: Metaratings
Вильмар Барриос
Футбол
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Балтика – ЦСКА
 3 : 1
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Рубин – Урал
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