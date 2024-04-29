Тигиев вспомнил победу в РПЛ со «Спартаком»: «Встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев в интервью Sport24 рассказал, как потратил миллионы после чемпионства красно-белых в 2017 году.

— Чего больше всего не хватает из той жизни, когда у тебя на счету были миллионы?

— Иногда хочется поужинать в каком-то крутом рестике. Вот по этому, наверное, скучаю. А тем, что раньше спускал деньги на караоке и всякие ублюдские места, я совсем не горжусь. Слава богу, что в моей жизни этого больше нет.

— Помнишь самую большую сумму, которую спускал за вечер в те «золотые» времена?

— Конечно.

— Сколько?

— Угадай.

— Миллион?

— В несколько раз больше. За полтора дня.

— А как такое вообще возможно?

— Мы взяли чемпионство со «Спартаком». Посидели командой, спокойно отпраздновали. В конце сезона я решил собраться со своими друзьями, тоже отметить. Мы встретились в 10 утра. Дома были в 10 вечера следующего дня. За все время сменили 5-6 заведений.

28-летний Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го защитник стал выступать в медиафутболе.