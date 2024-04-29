Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Если и получать карточки, то только по делу»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил работу главного арбитра Сергея Карасева в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0).

«Нужно свои игры выигрывать. Нужно было забивать в первом тайме свои моменты, чтобы, даже если удаление, можно было удержать счет, — приводит Metaratings.ru слова Кривцова. — Отмена гола? Сомнительно, 50 на 50. Приняли решение не засчитывать, значит, нужно было забивать свои стопроцентные. Футбол — это борьба, что тут говорить о судействе? В одном моменте не свистнул, в другом свиснет. Не нужно на этом зацикливаться, только себе хуже делаешь. Потом, когда нужно будет важный фол сделать на желтую карточку, ты уже не сможешь этого сделать. Если и получать карточки, то только по делу, а не просто так. С Кади поговорили, сказали, что нужно сдержаннее себя вести».

«Краснодар» набрал 50 очков и сравнялся с «Зенитом», но «быки» уступают питерцам по личным встречам.