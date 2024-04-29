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Сегодня, 20:30

Орлов: «В РПЛ никто не показывает чемпионской игры. «Краснодар» сник в Самаре»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не видит явного фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

— Две подряд осечки «Зенита». Просто так получается, что по игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола. Вы же видели встречу «Крылья» — «Краснодар»? Самарцы были поближе к победе. «Быки» сникли на выезде, им в определенной степени повезло.

«Динамо» подкралось. В принципе у бело-голубых очень приличная группа атаки. Тюкавин выделяется на фоне остальных форвардов чемпионата. Но опять же не могу сказать, что и бело-голубые сейчас играют по-чемпионски.

В РПЛ нет лидера по игре!

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Команда раскрепостилась. Тренер варьирует игру в атаке. Против «Локомотива» с первых минут сделал ставку на скоростную игру, оставил в запасе Соболева, выпустил Игнатова. И это в целом сработало. Красно-белые могут продолжить побеждать, у них приличная атакующая линия, Медина хорош. «Спартак» — все еще в борьбе за Кубок, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар» (50), занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (47 очков).

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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