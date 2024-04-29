Орлов: «В РПЛ никто не показывает чемпионской игры. «Краснодар» сник в Самаре»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что не видит явного фаворита в чемпионской гонке РПЛ.

— Две подряд осечки «Зенита». Просто так получается, что по игре никто в РПЛ сейчас не показывает чемпионского футбола. Вы же видели встречу «Крылья» — «Краснодар»? Самарцы были поближе к победе. «Быки» сникли на выезде, им в определенной степени повезло.

«Динамо» подкралось. В принципе у бело-голубых очень приличная группа атаки. Тюкавин выделяется на фоне остальных форвардов чемпионата. Но опять же не могу сказать, что и бело-голубые сейчас играют по-чемпионски.

В РПЛ нет лидера по игре!

«Спартак» преобразился при Слишковиче. Команда раскрепостилась. Тренер варьирует игру в атаке. Против «Локомотива» с первых минут сделал ставку на скоростную игру, оставил в запасе Соболева, выпустил Игнатова. И это в целом сработало. Красно-белые могут продолжить побеждать, у них приличная атакующая линия, Медина хорош. «Спартак» — все еще в борьбе за Кубок, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» (50) продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, опережая по дополнительным показателям «Краснодар» (50), занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (47 очков).

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».