Сравниваем футболистов двух претендентов на чемпионство по позициям.

Вратари

Матвей Сафонов > Михаил Кержаков

Сравнение голкиперов «Краснодара» и «Зенита» сводится к банальным вещам. Очевидно, что Сафонов более стабилен — капитана черно-зеленых и основного вратаря сборной России невероятно сложно лишить статуса первого номера в клубе. Кержаков же весь сезон играет в чехарду с Адамовым и наверняка уже думает о скором завершении карьеры. По статистике Сафонов тоже лучше: в частности, у него намного выше процент отраженных мячей в текущем чемпионате (79% у Матвея против 63% у Михаила).

Защитники

Сергей Волков < Вячеслав Караваев

Позиция правого защитника — одна из слабейших в основе обеих команд. Волков — едва ли не самый критикуемый футболист «Краснодара» в этом сезоне, в его зону «Зенит» наверняка будет активно давить. Караваев после травмы в 2022 году перестал прогрессировать и проиграл борьбу за место в основе Марио Фернандесу, однако бразилец в субботу не выйдет на поле из-за повреждения. Небольшое предпочтение отдадим Караваеву, потому что к его оборонительной игре вопросов меньше, чем к игре Волкова.

Витор Тормена < Нино

Тормена — незаметный герой сегодняшнего «Краснодара». Бразилец весь сезон играет в основе почти без нареканий, но он все равно остается ведомым защитником без излишеств. Нино хоть и отыграл в России всего месяц, но уже показал себя с лучшей стороны. По выигранным единоборствам в обороне (89%) новичок «Зенита» — в топе лиги.

Хуниор Алонсо > Страхиня Эракович

В премьер-лиге тяжело найти футболиста с пасом лучше, чем у Алонсо. Парагваец часто начинает атаки «Краснодара» и играет значительную роль в том, что черно-зеленые бьются за чемпионство. Эракович тоже хорош, серб заметно прогрессирует с начала сезона, но в качестве и опыте он уступает южноамериканцу.

Лукас Оласа < Дуглас Сантос

Оласа усилил левый фланг «Краснодара», но его влияние на игру «быков» совсем не такое, как у Дугласа Сантоса — на «Зенит». Капитан сине-бело-голубых пропустил матч с «Балтикой», но наверняка выйдет в стартовом составе в субботу, причем, может быть, в центре поля. Впрочем, в данном случае это не имеет значения — Сантос по многим параметрам превосходит Оласу.

Вильмар Барриос. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Полузащитники

Александр Черников < Вильмар Барриос

Барриос уже пять лет остается одним из лучших футболистов РПЛ и не опускается ниже определенного уровня. Колумбиец идет в группе лидеров по единоборствам, отборам, возвратам, владению, подборам, перехватам, передачам и заработанным фолам. Черников тоже входит в число сильнейших опорных хавбеков чемпионата, однако первое место по числу желтых карточек не делает его фаворитом в очной борьбе с Барриосом.

Никита Кривцов > Ильзат Ахметов

Вендел пропустит матч из-за перебора желтых карточек, поэтому середина поля у «Зенита» точно ослабеет. Кто заменит бразильца, неясно. Может быть, Дуглас, Ахметов или Коваленко. В любом случае «Краснодар» получит преимущество, потому что за перемещениями Кривцова (или, например, Кастаньо) средней линии гостей будет тяжело уследить.

Эдуард Сперцян > Клаудиньо

Магия Клаудиньо пропала, что видно по его статистике: в 22 матчах РПЛ бразилец набрал лишь восемь результативных действий. У Сперцяна одних только голов в чемпионате уже девять, пусть и большинство с пенальти. Хавбек сборной Армении оказывает значительное влияние на игру «Краснодара» и по уровню как минимум сейчас сопоставим с Клаудиньо.

Педро и Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Нападающие

Кади < Артур

Правый фланг атаки, как и защиты, у «Зенита» и «Краснодара» не выдающийся. Черно-зеленые уже не одно трансферное окно ищут футболиста на эту позицию, а в этом сезоне там никто не может закрепиться. Мурад Мусаев пробует адаптировать к этой роли Кади, но пока о нем сказать ничего нельзя. Артур, впрочем, тоже еще не заставил восхищаться собой в полный голос, но он весной неплохо исполняет стандартные положения.

Жоау Батчи < Педро

18-летний вингер «Зенита» — пока главное открытие весны в российском футболе. В двух последних матчах Педро забил три мяча и наверняка выйдет в стартовом составе на «Краснодар». На противоположном фланге, скорее всего, будет играть Батчи — добросовестный бегунок с ограниченным функционалом, который не забивал в этом сезоне с июля. Выбор в пользу Педро очевиден.

Джон Кордоба < Матео Кассьерра

Самое сложное сравнение. Два колумбийца проводят блестящий сезон, сражаются за звание лучшего бомбардира чемпионата, да еще и имеют схожие характеристики. У них даже в сборной идентичная статистика — 3 матча, 1 гол. Кордоба чуть лучше выглядит этой весной, Кассьерра — на дистанции. У зенитовца 15 мячей, у краснодарца — 11. Возможно, именно субботняя игра покажет, кто из них действительно лучший, но мы пока поставим выше Матео — исключительно из-за лидерства в снайперской гонке.