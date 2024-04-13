«Краснодар» — «Зенит»: чей состав сильнее? Сперцян лучше Клаудиньо, Кассьерра — Кордобы
Вратари
Матвей Сафонов > Михаил Кержаков
Сравнение голкиперов «Краснодара» и «Зенита» сводится к банальным вещам. Очевидно, что Сафонов более стабилен — капитана черно-зеленых и основного вратаря сборной России невероятно сложно лишить статуса первого номера в клубе. Кержаков же весь сезон играет в чехарду с Адамовым и наверняка уже думает о скором завершении карьеры. По статистике Сафонов тоже лучше: в частности, у него намного выше процент отраженных мячей в текущем чемпионате (79% у Матвея против 63% у Михаила).
Защитники
Сергей Волков < Вячеслав Караваев
Позиция правого защитника — одна из слабейших в основе обеих команд. Волков — едва ли не самый критикуемый футболист «Краснодара» в этом сезоне, в его зону «Зенит» наверняка будет активно давить. Караваев после травмы в 2022 году перестал прогрессировать и проиграл борьбу за место в основе Марио Фернандесу, однако бразилец в субботу не выйдет на поле из-за повреждения. Небольшое предпочтение отдадим Караваеву, потому что к его оборонительной игре вопросов меньше, чем к игре Волкова.
Витор Тормена < Нино
Тормена — незаметный герой сегодняшнего «Краснодара». Бразилец весь сезон играет в основе почти без нареканий, но он все равно остается ведомым защитником без излишеств. Нино хоть и отыграл в России всего месяц, но уже показал себя с лучшей стороны. По выигранным единоборствам в обороне (89%) новичок «Зенита» — в топе лиги.
Хуниор Алонсо > Страхиня Эракович
В премьер-лиге тяжело найти футболиста с пасом лучше, чем у Алонсо. Парагваец часто начинает атаки «Краснодара» и играет значительную роль в том, что черно-зеленые бьются за чемпионство. Эракович тоже хорош, серб заметно прогрессирует с начала сезона, но в качестве и опыте он уступает южноамериканцу.
Лукас Оласа < Дуглас Сантос
Оласа усилил левый фланг «Краснодара», но его влияние на игру «быков» совсем не такое, как у Дугласа Сантоса — на «Зенит». Капитан сине-бело-голубых пропустил матч с «Балтикой», но наверняка выйдет в стартовом составе в субботу, причем, может быть, в центре поля. Впрочем, в данном случае это не имеет значения — Сантос по многим параметрам превосходит Оласу.
Полузащитники
Александр Черников < Вильмар Барриос
Барриос уже пять лет остается одним из лучших футболистов РПЛ и не опускается ниже определенного уровня. Колумбиец идет в группе лидеров по единоборствам, отборам, возвратам, владению, подборам, перехватам, передачам и заработанным фолам. Черников тоже входит в число сильнейших опорных хавбеков чемпионата, однако первое место по числу желтых карточек не делает его фаворитом в очной борьбе с Барриосом.
Никита Кривцов > Ильзат Ахметов
Вендел пропустит матч из-за перебора желтых карточек, поэтому середина поля у «Зенита» точно ослабеет. Кто заменит бразильца, неясно. Может быть, Дуглас, Ахметов или Коваленко. В любом случае «Краснодар» получит преимущество, потому что за перемещениями Кривцова (или, например, Кастаньо) средней линии гостей будет тяжело уследить.
Эдуард Сперцян > Клаудиньо
Магия Клаудиньо пропала, что видно по его статистике: в 22 матчах РПЛ бразилец набрал лишь восемь результативных действий. У Сперцяна одних только голов в чемпионате уже девять, пусть и большинство с пенальти. Хавбек сборной Армении оказывает значительное влияние на игру «Краснодара» и по уровню как минимум сейчас сопоставим с Клаудиньо.
Нападающие
Кади < Артур
Правый фланг атаки, как и защиты, у «Зенита» и «Краснодара» не выдающийся. Черно-зеленые уже не одно трансферное окно ищут футболиста на эту позицию, а в этом сезоне там никто не может закрепиться. Мурад Мусаев пробует адаптировать к этой роли Кади, но пока о нем сказать ничего нельзя. Артур, впрочем, тоже еще не заставил восхищаться собой в полный голос, но он весной неплохо исполняет стандартные положения.
Жоау Батчи < Педро
18-летний вингер «Зенита» — пока главное открытие весны в российском футболе. В двух последних матчах Педро забил три мяча и наверняка выйдет в стартовом составе на «Краснодар». На противоположном фланге, скорее всего, будет играть Батчи — добросовестный бегунок с ограниченным функционалом, который не забивал в этом сезоне с июля. Выбор в пользу Педро очевиден.
Джон Кордоба < Матео Кассьерра
Самое сложное сравнение. Два колумбийца проводят блестящий сезон, сражаются за звание лучшего бомбардира чемпионата, да еще и имеют схожие характеристики. У них даже в сборной идентичная статистика — 3 матча, 1 гол. Кордоба чуть лучше выглядит этой весной, Кассьерра — на дистанции. У зенитовца 15 мячей, у краснодарца — 11. Возможно, именно субботняя игра покажет, кто из них действительно лучший, но мы пока поставим выше Матео — исключительно из-за лидерства в снайперской гонке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5