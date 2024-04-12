Мушкетерство «Краснодара» vs опыт «Зенита». Нас ждет главный матч чемпионата
Какой Сарри в «Спартаке»? Вы с дуба рухнули?
Пока я почему-то не чувствую ажиотажа, который по всем неписаным законам футбола должен сопутствовать этому туру и его главному матчу. Потому что когда за восемь туров до конца первенства второе место принимает первое, наш «Байер» — нашу «Баварию», российский Неверкузен — чемпиона страны последних пяти лет, то все вокруг (в футбольном, естественно, измерении) должно кипеть. И обсуждаться вплоть до мельчайших деталей тактики, не говоря уже о том, кто заменит и возможно ли в принципе заменить «Зениту» дисквалифицированного Вендела. Тем более что на его месте может появиться осенний еще краснодарец Ильзат Ахметов...
Но что вместо этого мы читаем во всех медиа? Совет директоров «Спартака» по вопросу увольнения Гильермо Абаскаля якобы назначается, а потом якобы отменяется. Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал проводит закрытый брифинг с группой журналистов — для понимания, но не для цитирования. Якобы он собирается привести в команду очередного европейского тренера-ноунейма Патрика Янсена, а еще звучат более громкие фамилии — Курбан Бердыев и даже Маурицио Сарри.
Ребята, вы чего, издеваетесь? Какой Сарри — вы с дуба, извините, рухнули? Где Сарри и где нынешний российский футбол? Чуть-чуть очнитесь, бога ради. Вы бы еще Гвардиолу с Анчелотти сразу после матча «Реал» — «Ман Сити» в Москву на чартере вместе виртуально доставили — для собеседований с господами Матыцыным (поймал себя на мысли, что впервые встречаю в одном слове три буквы «ы») и Ждановым. А то должна же быть конкуренция.
А Бердыев? Может, он загадочно ушел из махачкалинского «Динамо», зная, что через пару месяцев его позовет «Лукойл»? И все это время копал под Абаскаля? Надо проверить, кстати, — никто из нынешних спартаковцев у него в «Ростове» или «Рубине» не играл. Если играл — все понятно, цепочка будет ясна.
В первой половине 1990-х годов в еженедельнике «Футбольный курьер», где я какое-то время работал, а затем в «Футбол-REVIEW» выходила сатирическая колонка «Наоборот» за авторством очень авторитетного журналиста Александра Горбунова, биографа и друга Валерия Лобановского. Я сейчас неумело попытался спародировать, как он изгалялся над тогдашними нашими футбольными нравами, в том числе медийными. Александр Аркадьевич жив, и очень жаль, что давно не пишет. Тема Сарри в нынешнем «Спартаке» — это был бы для него роскошный источник вдохновения.
Когда спартаковская тема на целую неделю перед матчем «Краснодар» — «Зенит» перехватывает всю информационную повестку — мне, при всей нескрываемой любви к красно-белым, это кажется чем-то категорически нездоровым. Тем более глядя на таблицу. Тем более вспоминая, что последний матч с «Динамо» команда Абаскаля каким угодно безумным способом, но выиграла. Это не говорит ничего хорошего об испанце, потому что игру эту мы помним. Но момент не кажется самым естественным для того, что сейчас творится в СМИ.
Поражение Абаскаля от «Сочи» в дерби испанских тренеров меня бы не удивило
А вот если в очередном дерби испанских тренеров (их в РПЛ сейчас, в нынешнее-то время, аж трое — отчего не повод пристальнее вглядеться в этот феномен и понять его корни?) «Спартак» в субботу проиграет в Сочи — созревший плод наверняка уже упадет со спартаковского дерева. А то, что такое может произойти, я не то что не исключаю, а вполне допускаю.
Вообще-то «барсы» под руководством экс главного тренера сборной Испании и «Монако» Роберта Морено, которого непонятно какими ветрами занесло в РПЛ, не проиграли ни одного матча из четырех, хотя и не выиграли тоже. Но игру они показывают очень симпатичную и в последнем туре сыграли 2:2 в Ростове, притом что Валерий Карпин не отдал весной соперникам ни очка. Еще одну ничью сочинцы сделали с ЦСКА, который с восемью очками делит с «Зенитом» и — неожиданно — «Оренбургом» второе место по очкам весной после «Ростова». Тогда как «Спартак» с пятью очками делит 6-9-е места за этот отрезок. «Сочи» в этих четырех матчах забил шесть, «Спартак» — два.
Так что, если вам еще не доводилось видеть «Сочи» по весне, не смотрите в таблицу, где он по-прежнему на последнем месте, — она лжет. Если посмотреть, к примеру, на теперешний футбол «Сочи» и «Урала», то это команды из разных лиг. И не в пользу екатеринбуржцев, у которых, однако, на пять очков больше.
Но если у «Урала», в весенней таблице идущего на последнем месте с одним очком, дела и дальше пойдут таким же образом... В этом туре он принимает «Динамо», которое прилетит на Урал в непонятном настроении — играло-то большую часть дерби со «Спартаком» с большим преимуществом, но уступило. Поддастся ли оно греху уныния или, напротив, взбесится и разорвет аутсайдера в клочья — вот в чем вопрос. Ставку можно уверенно делать на одно — Антона Шунина в воротах бело-голубых. При условии, что он будет здоров, конечно.
ЦСКА — фаворит дерби с «Локо», но к концовке ему надо выигрывать больше чем в мяч
Вслед за «Динамо» — «Спартак» случится еще одно столичное дерби — «Локомотив» — ЦСКА. Армейцы Владимира Федотова и прошлой весной здорово прибавили и доскакали до серебра и Кубка России, и сейчас с ними, кажется, происходит схожий процесс. Да, способность упускать победы в концовках от них никуда не делась, тем не менее — две победы, две ничьих, соотношение мячей 9-4, выход на четвертое место лишь с двумя очками отставания от третьего. И в качестве свежего эликсира для поднятия настроения — переподписание, пусть и краткосрочное, контракта с Федором Чаловым, что даст менеджменту красно-синих немножко лишнего времени для поиска вариантов продажи за рубеж, куда Чалов после успешной командировки в «Базель» снова рвется.
Кстати, тому самому менеджменту нельзя не отдать должное за приобретение у «Балтики» форварда Тамерлана Мусаева. В первый момент это мало кто понял, а габаритный нападающий стартовал с гола «Оренбургу» в чемпионате, продолжил мячом «Ростову» в Кубке — и вот теперь, впервые выйдя в стартовом составе, открыл счет с «Факелом». Три гола за первые 177 минут в новом клубе!
«Локомотив» после эмоциональной вспышки Михаила Галактионова, вслед за вылетом от «Урала» из Кубка России явившегося к руководству с просьбой об отставке, но не получившего ее, выиграл в Грозном первый свой матч весной (в одном туре с первыми победами «Краснодара» и «Спартака»). Но пока это ни о чем не говорит — сам «Ахмат» перед тем поменял главного тренера, что действует на команды непредсказуемо.
В дерби ЦСКА выглядит фаворитом, но армейцам стоит к концу матча выигрывать больше чем в один мяч, поскольку упускать победы они в этом сезоне наловчились, как никто другой, а «Локо» как раз на поток поставил их кражу у других команд. Собственно, кроме характера и довольно частых вспышек таланта Максима Глушенкова, предъявить красно-зеленым особо нечего. Кстати, что касается матча в Грозном, я нигде так и не увидел четкого повтора, который убедил бы меня в том, что Дарко Тодорович в своей штрафной действительно сыграл рукой и пенальти с красной карточкой, решившие исход встречи, ВАР усмотрел по делу.
Главный шанс «Краснодара»
И все же главное событие тура ждет нас не в Черкизове и тем более не на «Фиште» (несмотря на все околоспартаковские информационные бури), а в Краснодаре. Недавно в парке Сергея Галицкого зацвела потрясающая японская вишня, и под ее благоухание «быки» имеют шанс во всей своей недолгой истории. И если еще тур-два назад ничего хорошего матч с «Зенитом» им не сулил, то сейчас — по крайней мере с эмоциональной точки зрения — вряд ли перевес на стороне чемпиона пяти последних лет. Хотя и не скажу, что он у «Краснодара».
Яркая и драматичная победа «быков» в Нижнем Новгороде, 4:3, должна придать команде Мурада Мусаева уверенности и страсти, ведь «Пари НН» в чемпионате до того в гостях обыгрывал как раз только «Зенит». Но матч этот в очередной раз показал несбалансированность краснодарцев, которые слишком много позволили сделать сопернику — достаточно вспомнить 11 ударов нижегородцев в первом (!) тайме, да и после перерыва ситуация не сильно изменилась.
Не вполне понимаю, почему Мусаев (а до него в еще большей степени Владимир Ивич) весной предпочитает Никиту Кривцова колумбийскому новичку Кевину Кастаньо. Мне кажется, именно эта перемена в полузащите «быков» способна стать переломной для команды. И в том числе в матче с петербуржцами, в котором, как я уже говорил, из-за перебора карточек не сыграет Вендел, и «Краснодару» надо во что бы то ни стало этим воспользоваться. И соперничество двух полузащитников из Колумбии, Кастаньо и Вильмара Барриоса, может получиться захватывающим. Тем более что в сборной краснодарец играет гораздо чаще представителя «Зенита».
Заочная (вряд ли на поле они будут часто пересекаться, только если на стандартах) дуэль двух других колумбийцев, форвардов Джона Кордобы и Матео Кассьерры, двух лучших на сегодня снайперов первенства, — еще одна интрига. Как и конкуренция творцов с разных континентов — краснодарца из сборной Армении Эдуарда Сперцяна и бразильца Клаудиньо. Остается понять, что в этом матче хозяевам пригодится больше — оставленный в наследство Ивичем прагматизм или проповедуемая Мусаевым атакующая романтика. Ради которой Галицкий его, собственно, и возвращал. И в Нижнем можно было увидеть первые плоды этого камбэка.
Мушкетерство и задор, вернувшиеся к «быкам», или опыт с чемпионским хладнокровием команды Сергея Семака? Давайте все-таки обратим внимание в первую очередь на это, а не на миф о Сарри или Бердыеве в «Спартаке». Так оно все-таки поздоровее будет. Хоть, конечно, «Спартак» и самая популярная команда страны, что последние события в очередной раз доказывают. Вот только много ли хорошего в таком ажиотаже при таких результатах и игре?..
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5