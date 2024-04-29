Уилкшир заявил, что поддерживает идею расширения РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил идею с возможным расширением РПЛ.

«Я полностью поддерживаю идею расширения РПЛ, потому что у клубов будет возможность проводить больше матчей. А чем больше футболисты играют, тем выше становится их уровень. Так что я двумя руками за эту идею», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

С 1998 года в высшем дивизионе чемпионата России выступает 16 команд.