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Ларин: «Осинькин — не лучший тренер сезона, а лучший вообще в РПЛ»

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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил дальнейшие перспективы главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Осинькин — не лучший тренер сезона, а лучший вообще в РПЛ, — приводит Metaratings.ru слова Ларина. — Мне кажется, что он не уйдет из «Крыльев» в топ-клуб, а как оно будет на самом деле, я не знаю. Ему стоит оставаться в Самаре. Здесь его любит весь город, ему комфортно. Еще до «Крыльев» он провел много времени в «Академии Коноплева», то есть это для него практически родная земля. И здесь для Осинькина созданы все условия, чтобы плодотворно работать».

«Крылья Советов» (40 очков) занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

58-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством самарская команда провела 154 матча, одержав 76 побед при 51 поражении и 27 ничьих.

Источник: metaratings.ru
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
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