Ларин: «Осинькин — не лучший тренер сезона, а лучший вообще в РПЛ»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин оценил дальнейшие перспективы главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Осинькин — не лучший тренер сезона, а лучший вообще в РПЛ, — приводит Metaratings.ru слова Ларина. — Мне кажется, что он не уйдет из «Крыльев» в топ-клуб, а как оно будет на самом деле, я не знаю. Ему стоит оставаться в Самаре. Здесь его любит весь город, ему комфортно. Еще до «Крыльев» он провел много времени в «Академии Коноплева», то есть это для него практически родная земля. И здесь для Осинькина созданы все условия, чтобы плодотворно работать».

«Крылья Советов» (40 очков) занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

58-летний Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. Под его руководством самарская команда провела 154 матча, одержав 76 побед при 51 поражении и 27 ничьих.