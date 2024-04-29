Силкин считает, что «Динамо» не станет чемпионом России в сезоне-2023/24

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы московского клуба в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

В воскресенье, 28 апреля, бело-голубые одержали домашнюю победу над «Зенитом» (1:0) в матче 26-го тура.

«Несмотря на вчерашнюю победу, я думаю, что «Динамо» уже не поборется за чемпионство. Шансов практически нет. Слишком много очков потеряно было в прошлых матчах. Все возможно, конечно, но я думаю, «Динамо» будет на третьем месте», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке. Отставание команды Марцела Лички от петербуржцев составляет 3 очка.