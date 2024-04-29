Якубко о календаре РПЛ: «Опять в декабре все будут плеваться, что играют на морозе»

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко поделился мнением о календаре РПЛ в сезоне-2024/25.

«Если российские команды не играют в еврокубках, мне непонятно, почему нельзя поставить две игры в неделю. Это вопрос людям, которые занимаются календарем. Если была бы Лига чемпионов, все равно приходилось бы проводить по два матча в неделю. Для меня это нелогично. И опять в декабре все будут плеваться последние 2-3 тура, что играют на морозе, на снегу. И опять будет такой шум, как прошлой зимой. Все же плевались от этого календаря, и снова будет то же самое. Хотя это можно легко исправить, засунув несколько туров на среду», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

В понедельник, 22 апреля, состоялось общее собрание РПЛ, проходившее в очном формате и в режиме видеоконференции. Клубы проголосовали за структуру, в соответствии с которой новый сезон начнется 20 июля, а первая его часть завершится 8 декабря.