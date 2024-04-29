Тигиев — о Глушакове: «Денис — простецкий пацан с Миллерово, настоящий»

Бывший защитник «Спартака» Георгий Тигиев Sport24 поделился мнением о бывшем капитане красно-белых Денисе Глушакове.

— Ответь на вопрос, которым уже много лет задаются болельщики «Спартака» — Глушаков сливал Карреру в постчемпионском сезоне или нет?

— Если честно, про этот разгон я впервые услышал от журналистов. В команде не чувствовалось ничего такого. Я не верю, что Глушаков сливал Карреру. Денис — простецкий пацан с Миллерово, настоящий. Я его знаю таким. После замены в матче «Химок» он поехал играть за «Реалити» в Медиалиге — просто потому что обещал людям. Это о многом говорит.

Тигиев числился в системе «Спартака» с 2017 по 2021 год. С 2022-го 28-летний защитник стал выступать в медиафутболе.