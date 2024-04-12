«Краснодар» — «Зенит»: битва за титул, тест для Мусаева. Колонка Казакова
Мнение
История порой циклична и словно иронично подмигивает нам.
В апреле 2018 года молодой тренер Мурад Мусаев дебютировал во главе «Краснодара» в матче с «Зенитом» — и на кону для него, вероятно, стояло все: репутация, будущее, контракт...
Краснодар уступил 1:2, забив первым, — и получил отличную прессу. Как и новый главный. Можно только догадываться, сколько и какие желания в футболе есть у владельца «быков» Сергея Галицкого, но о его мечте вырастить в стенах клубной академии топ-тренера тогда не говорил только ленивый. Мусаев, плоть от плоти «Краснодара», казался именно таким.
Тренер ставил атакующий футбол, тренер повторил лучший результат в истории южан — бронза РПЛ, тренер привез в город и на великолепный стадион Лигу чемпионов.
А потом его уволили. Как практически любого специалиста. Пусть и по своей инициативе — по крайней мере, такова официальная версия «Краснодара». Чтобы вернуть спустя три года.
Именно под «Зенит» — сначала под противостояние с петербуржцами в борьбе за золото в целом, теперь и под конкретный матч с ними. Где на кону титул, как кажется всем нам. А лично для Мусаева, вероятно, и все то же самое, что в 2018-м: репутация, будущее, контракт.
«Краснодар» сейчас, возможно, самый закрытый клуб в РПЛ. Из него практически никогда не выносят сор, а объяснять что-то широкой публике «быки» по каким-то причинам не считают уместным. Нигде ведь еще не звучали ни причина увольнения Владимира Ивича, ни резон, по которому Мусаев получил контракт пока лишь на три месяца.
Вероятно, дело в предстоящей оценке соответствия тренера нынешнему «Краснодару». Об отсутствии доверия рассуждать неловко — не зная, что именно хочет сейчас Галицкий и как видит свое детище в ближайшей перспективе. Полагаю, это самый важный вопрос. В том числе и для «Зенита». Поскольку «быки» явно находятся в стадии перестройки — и не только футбола, но и состава.
При Ивиче команда все больше становилась легионерской — и если считать таковым Сперцяна, выступающего за сборную Армении, то в составе могли появляться всего два россиянина, Сафонов и Волков. Логично, что Мусаев изменил эту тенденцию.
Во-первых, некоторые иностранцы появились в команде при сербском специалисте, имели с ним прочные ментальные связи, и какими бы профессионалами они ни были, привыкание к другому тренеру неминуемо должно занять какое-то время.
Во-вторых, с большинством воспитанников местной академии Мусаев работал ранее, и его не поняли бы, поставь он крест на их игровом времени. Это если говорить о составе.
Если же рассматривать футбол «Краснодара» после отставки Ивича, то очевидно одно — команда пребывает в поисках баланса. Прежде всего в том, что касается прессинга. Пока решить эту проблему не удается.
Надо сказать и о психологии. «Зенит» при Сергее Семаке всегда хорош весной, когда наступает время решающих матчей. Опыт нескольких чемпионств подряд дает возможность оставлять голову холодной — и, как бы ни складывалась центральная встреча всей РПЛ-2023/24, можно быть уверенным, что сине-бело-голубые сохранят рассудительность вплоть до финального свистка. Понимая, когда и в чем прибавить или, наоборот, когда снизить обороты.
«Краснодару» и Мусаеву предстоит сложный выбор — между зрелищностью и результатом. В первом круге Ивич сыграл с Семаком вничью в Санкт-Петербурге, даже вел в счете — и, как ни странно, для многих это стало разочарованием. В южан при сербе поверили, их полюбили, и лозунг «Чемпионство «быков» станет благом для РПЛ, мы этого хотим» несся из каждого утюга.
Сейчас таких голосов стало меньше, а сами они — тише. Потому что возникло ощущение, что у нас украли интригу. Победы «Зенита» многим за пределами Северной столицы надоели. Хотелось свежести, новых героев.
Так что «Краснодару», полагаю, в матче с лидером не простят двух вещей:
— если команда проведет все 90 минут в обороне;
— если начнет атаковать, но не сможет соответствовать амбициям борьбы за титул.
Как Мусаеву сложить все в один пазл? Задача сложная. Хотя именно для этого его и возвращали.
Был ли тренер готов к камбэку — скоро узнаем.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5