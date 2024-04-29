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Филимонов: «Хотел бы видеть в «Спартаке» Аленичева»

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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Александр Филимонов заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды российского специалиста.

«Хотелось бы, чтобы был русский тренер. Условно, Карпин или Черчесов. Наверное, кто-то из них предпочтительнее, — приводит Sport24 слова Филимонова. — Возможно, я хотел бы еще Аленичева в «Спартаке» увидеть. Многие знают, что именно он приглашал Карреру и потом случилось чемпионство. Этот вариант тоже был бы интересен. Хочется посмотреть на Дмитрия Анатольевича, когда он придет с определенным опытом, чтобы увидеть, как он будет работать в «Спартаке» теперь».

Аленичев руководил «Спартаком» в 2015-2016 годах, он не работал тренером с мая 2019-го после ухода из «Енисея».

Источник: sport24.ru
Александр Филимонов
Дмитрий Аленичев
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
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