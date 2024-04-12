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«Краснодар» — «Зенит»: главный матч весны. Последний шанс на золотую интригу

«Краснодар» сыграет с «Зенитом» в матче 24-го тура РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сергей Петров, Эдуард Сперцян и Клаудиньо в матче «Зенит» — «Краснодар»
Сергей Петров, Эдуард Сперцян и Клаудиньо в матче «Зенит» — «Краснодар».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Константин Алексеев — о встрече команд Мурада Мусаева и Сергея Семака.

Этот матч ждали с зимы. «Краснодар» ушел на трехмесячный перерыв с минимальным преимуществом над чемпионом последних пяти лет, обещая жаркую весну. Третьим не так далеко маячило «Динамо». В начале марта бело-голубые рывком приблизились к тандему лидеров, однако болезненные поражения от «Ростова» и «Спартака» восстановили статус-кво — претендентов на золото вновь осталось двое.

В воскресенье они сойдутся на поле великолепного краснодарского Колизея. И это, пожалуй, последний шанс для интриги. После увольнения Владимира Ивича в «быков», кажется, никто не верит. Ничья и победа при сменившем серба Мураде Мусаеве? Только и слышно: «слишком авантюрно», «с такой обороной титулы не берут», «весело, но наивно», «Сергей Галицкий вернулся к своему принципу — главное красота, а не результат».

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев
Мурад Мусаев.
Фото Андрей Шрамко, ФК «Краснодар»

Логика понятна. Мы не первый год наблюдаем за «Краснодаром», увольнение тренера в момент, когда команда всего на одно очко отстает от лидера, только укрепило во мнении, что хозяину клуба не нужны трофеи, а три пропущенных гола в минувшем туре от «Пари НН» дали повод говорить о вернувшемся авантюризме. Том самом, несовместимом с чемпионскими амбициями.

Игроки &laquo;Краснодара&raquo;. 4:3 в Нижнем! Мусаев снова сделал «Краснодар» зрелищным — даже слишком

Как могут южане возразить? Домашней победой над «Зенитом». Уверен, Галицкому хочется доказать, что результат возможен и с романтическим футболом, а отставка Ивича стала верным решением. Мусаеву — что за прошедшие годы он стал мудрее и опытнее. Всей команде — что она готова к борьбе за золото.

Это был бы красивый сюжет. Да и обстоятельства в пользу «Краснодара». «Зенит» не выглядит в этом сезоне неуязвимым, к тому же отправляется на дальний выезд без лидера — Вендела. Когда, если не сейчас?

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В субботу «быков» ждет главный тест. Возможно, за всю их историю. Победа выведет на первое место с отрывом в два очка и убедит в серьезности чемпионских амбиций. При поражении отставание от «Зенита» вырастет до четырех баллов. Но главное даже не это, ведь тогда «Краснодар» подтвердит: все прогнозы скептиков оказались верными.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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