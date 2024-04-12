«Краснодар» — «Зенит»: главный матч весны. Последний шанс на золотую интригу
Этот матч ждали с зимы. «Краснодар» ушел на трехмесячный перерыв с минимальным преимуществом над чемпионом последних пяти лет, обещая жаркую весну. Третьим не так далеко маячило «Динамо». В начале марта бело-голубые рывком приблизились к тандему лидеров, однако болезненные поражения от «Ростова» и «Спартака» восстановили статус-кво — претендентов на золото вновь осталось двое.
В воскресенье они сойдутся на поле великолепного краснодарского Колизея. И это, пожалуй, последний шанс для интриги. После увольнения Владимира Ивича в «быков», кажется, никто не верит. Ничья и победа при сменившем серба Мураде Мусаеве? Только и слышно: «слишком авантюрно», «с такой обороной титулы не берут», «весело, но наивно», «Сергей Галицкий вернулся к своему принципу — главное красота, а не результат».
Логика понятна. Мы не первый год наблюдаем за «Краснодаром», увольнение тренера в момент, когда команда всего на одно очко отстает от лидера, только укрепило во мнении, что хозяину клуба не нужны трофеи, а три пропущенных гола в минувшем туре от «Пари НН» дали повод говорить о вернувшемся авантюризме. Том самом, несовместимом с чемпионскими амбициями.
Как могут южане возразить? Домашней победой над «Зенитом». Уверен, Галицкому хочется доказать, что результат возможен и с романтическим футболом, а отставка Ивича стала верным решением. Мусаеву — что за прошедшие годы он стал мудрее и опытнее. Всей команде — что она готова к борьбе за золото.
Это был бы красивый сюжет. Да и обстоятельства в пользу «Краснодара». «Зенит» не выглядит в этом сезоне неуязвимым, к тому же отправляется на дальний выезд без лидера — Вендела. Когда, если не сейчас?
В субботу «быков» ждет главный тест. Возможно, за всю их историю. Победа выведет на первое место с отрывом в два очка и убедит в серьезности чемпионских амбиций. При поражении отставание от «Зенита» вырастет до четырех баллов. Но главное даже не это, ведь тогда «Краснодар» подтвердит: все прогнозы скептиков оказались верными.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|22
|10
|5
|7
|29-27
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|
16
|Сочи
|22
|3
|6
|13
|23-37
|15
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|17
|1
|5