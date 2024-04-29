Агент Конате: «Год назад «Локомотив» уже предлагал деньги за Мохамеда»

Агент Дмитрий Селюк, клиентом которого является нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, заявил, что не ведет переговоров с «Локомотивом» о трансфере игрока.

«Пока мы ни с кем не связываемся, Конате полностью сосредоточен на игре за «Ахмат». Наиболее важный момент — мы не ведем ни с кем переговоры, пока «Ахмат» не выполнит задачу остаться в РПЛ. Год назад «Локомотив» предлагал деньги за Конате, они были заинтересованы. Поэтому, соответственно, и сейчас, наверное, сохраняют интерес. Но мы ни с кем не ведем разговоров, игрок полностью сосредоточен на клубе. Есть разные люди, которые хотят колыхнуть разные ситуации, но сейчас ничего не обсуждаем», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

26-летний Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В текущем сезоне он отыграл 31 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу.

Контракт нападающего с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.