Президент «Ростова» Арутюнянц — о победе над «Оренбургом»: «Роналдо — красавчик!»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц подвел итоги матча против «Оренбурга» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

Ростовчане уступали по ходу встречи, но сумели одержать волевую победу благодаря голам Роналдо и Николая Комличенко.

— В первом тайме фатально не везло, не залетало, бывает такое, — начал Арутюнянц. — Обстучали все. Сколько было возможностей, моментов... Это футбол.

— За Николая Комличенко рады?

— Конечно рады. Он забил важный красивый гол, который принес нам 3 очка.

— Как вам Роналдо?

— Красавчик! Хорошее же приобретение?

— Вложения окупаются?

— Мы довольны трансферной кампанией, — сказал Арутюнянц.

«Ростов» (40 очков) поднялся на седьмое место в РПЛ. «Оренбург» (26) остался на 14-й строчке в турнирной таблице.