Тарханов перечислил тренеров, которые должны возглавить «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов согласился с Юрием Семиным, который считает, что красно-белых должен возглавить Олег Романцев.

«Спартак» должен спартаковец тренировать, всю жизнь так было. Я согласен с Юрием Семиным, надо Олега Ивановича Романцева в «Спартак» возвращать. Карпин есть, но у него «Ростов», проблематично. Еще есть Черчесов, Шалимов, Аленичев», — цитирует изданию «Евро-Футбол.Ру» Тарханова.

После увольнения Гильермо Абаскаля исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» был назначен Владимир Слишкович, который входил в тренерский штаб испанца.