Синицын: «Все вопросы по матчу «Крыльев» и «Краснодара» сведутся к отмененному голу Волкова»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал ничью в матче 26-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0). Защитник краснодарцев Сергей Волков забил гол в начале первого тайма, но взятие ворот было отменено.

«Первый тайм неплохой, забили гол. Непонятно только, была ли там рука, — приводит Metaratings.ru слова Синицына. — «Крылья» играли в футбол, было несколько хороших моментов и у тех, и у других ворот. Во втором тайме было удаление, но я не видел момент. Мне кажется, все вопросы по матчу сведутся к отмененному голу. Там был момент на усмотрение арбитра».

«Краснодар» упустил шанс единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Быки» догнали «Зенит» по очкам — 50, но уступают питерцам по личным встречам.