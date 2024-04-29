Колосков: «Зенит» поплыл куда-то не в ту сторону»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Зенит», откровенно говоря, поплыл куда-то не в ту сторону. Играет вроде бы красиво, но ради того, чтобы играть, а не ради победы, — приводит Metaratings.ru слова Колоскова. — Не видел, чтобы футболисты рвали оборону соперника, как это требуется для завоевания золотых медалей.

И такая же ситуация с «Краснодаром». Нет какого-то стержня, который бы позволил выйти с первой и до последней минуты давить, давить и выигрывать. Этого нет, а с чем это связано непонятно — то ли духа нет, то ли физики не хватает, то ли смелости. Но понятно, что чего-то не хватает. У «Краснодара» были реальные шансы: выигрывай, два очка отрыва, впереди четыре тура, ты хозяин положения. Нет. По сути дела, на ровном месте команда потеряла очки, да еще и игрока. Не хватает всего в совокупности для чемпионской игры».

За четыре тура до конца чемпионата «Зенит» и «Краснодар» набрали по 50 очков. Занимающее третье место «Динамо» отстает от лидеров на 3 очка.