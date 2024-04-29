Пименов считает, что Тюкавин должен выиграть трофей с «Динамо» перед трансфером в Европу

Бывший нападающий «Динамо» Руслан Пименов прокомментировал шансы форварда бело-голубых Константина Тюкавина на переход в европейский клуб.

«Самое главное, что чемпионская интрига жива. Рад этому. Что касается игры Тюкавина, дайте ему выиграть трофей с «Динамо». Потом уже будем говорить о переходе в европейский топ-клуб. Игра Константина очень впечатляет», — цитирует Пименова «РБ Спорт».

28 апреля гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Зенитом» (1:0) в 26-м туре РПЛ. В текущем сезоне 21-летний нападающий провел за бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.