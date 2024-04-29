Овчинников: «Зенит» психологически не готов драться за титул РПЛ»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников оценил чемпионскую гонку в РПЛ.

«Зенит» психологически не готов драться за титул. Их футболисты уже присытились титулами. Да и поймите — шесть бразильцев на поле — это многовато. Тогда нужен и бразильский главный тренер, и весь штаб. Чтобы они понимали друг друга. А то, что есть еще три россиянина — издержки производства», — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

После 26 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков, и опережает идущий вторым «Краснодар» (50) по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).