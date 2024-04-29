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Сегодня, 21:48

Дьяков: «Болельщикам «Спартака» пора петь дифирамбы Слишковичу, но не удивлюсь, если его уберут в сентябре»

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Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Болельщикам «Спартака» пора петь дифирамбы Слишковичу о том, что пора убирать приставку и.о. и назначать его главным на долгие годы, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова. — А в сентябре искать нового специалиста. В «Спартаке» так было, есть и будет. Миллион раз говорил, что «Спартак» самый любимый, ненавистный и самый обсуждаемый клуб России. Одна победа — цари и боги, а поражение — всех выкинуть, всех на помойку или свалку. Это нормально для этой команды, сейчас будут петь дифирамбы, какой топовый тренер Слишкович. Не удивлюсь, что его назначат главным, а в сентябре уволят».

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Динамо» на третьей строчке на 5 очков.

Источник: www.euro-football.ru
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 1 : 0
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 3 : 1
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 0 : 0
29.04 15:15
Рубин – Урал
 1 : 1
29.04 17:30
Сочи – Факел
 0 : 0
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 2 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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