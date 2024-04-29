Дьяков: «Болельщикам «Спартака» пора петь дифирамбы Слишковичу, но не удивлюсь, если его уберут в сентябре»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Владимире Слишковиче.

«Болельщикам «Спартака» пора петь дифирамбы Слишковичу о том, что пора убирать приставку и.о. и назначать его главным на долгие годы, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Дьякова. — А в сентябре искать нового специалиста. В «Спартаке» так было, есть и будет. Миллион раз говорил, что «Спартак» самый любимый, ненавистный и самый обсуждаемый клуб России. Одна победа — цари и боги, а поражение — всех выкинуть, всех на помойку или свалку. Это нормально для этой команды, сейчас будут петь дифирамбы, какой топовый тренер Слишкович. Не удивлюсь, что его назначат главным, а в сентябре уволят».

«Спартак» (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Динамо» на третьей строчке на 5 очков.