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Сегодня, 16:15

Этот «Спартак» закончился. Итоги сезона можно подводить уже сейчас

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Даниил Хлусевич, Срджан Бабич и Гильермо Абаскаль (слева направо).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
На матч с «Зенитом» команду может выводить Дмитрий Комбаров — хуже не будет.
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
13 апр, 14:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:0
Спартак

Мнение

В следующем сезоне у «Спартака» будет новый главный тренер, которого выберет Томаш Амарал. Кажется, у португальца хватит авторитета, чтобы завести именно своего кандидата. Таким образом, клуб окончательно обретет структуру, которую за последние полтора года выстраивал «Лукойл». Для вертикали Малышев Амарал новый тренер определяющими станут следующие полтора года.

Массимо Каррера, Гильермо Абаскаль, Паоло Ваноли. «Спартаку» надо избавляться от Абаскаля. Может, пора в серию В вслед за Каррерой и Ваноли?

Уверен, что летом «Лукойл» не пожалеет денег на обновление состава. Потратят минимум 20-25 миллионов долларов. Для развития команды необходимо купить трех квалифицированных игроков: крайнего защитника, опорника и «десятку». Попадать нужно в двух новичков из трех (что крайне маловероятно), тогда появится шанс бороться за топ-3.

Считаю, что нынешний сезон должен стать последним для Классена, Маслова, Мартинса. При приемлемых предложениях можно продать Медину или Бонгонду. Текущий состав раздут, и работа по его оптимизации займет минимум два трансферных окна.

С первого же матча нового сезона будущий тренер и весь клуб снова попадут под мощный пресс ожиданий после провального сезона. Работать под таким давлением вдвойне тяжело — а значит, молодые амбициозные европейцы могут сломаться в любой момент. Защиты Малышева им не хватит. И это необходимо учитывать при выборе нового тренера, который подхватит команду после Абаскаля.

P. S. «Спартак» спасет только победа в Кубке России, но в нынешних условиях это больше похоже на чудо.

P. P. S. В день рождения Гильермо не уволят, если он сам не уйдет на пресс-конференции. Ждем новостей в ближайшие дни.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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97
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«Спартак» снова провалился с «Сочи» — уволят ли Абаскаля в день рождения?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
16
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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