Этот «Спартак» закончился. Итоги сезона можно подводить уже сейчас
Мнение
В следующем сезоне у «Спартака» будет новый главный тренер, которого выберет Томаш Амарал. Кажется, у португальца хватит авторитета, чтобы завести именно своего кандидата. Таким образом, клуб окончательно обретет структуру, которую за последние полтора года выстраивал «Лукойл». Для вертикали Малышев — Амарал — новый тренер определяющими станут следующие полтора года.
Уверен, что летом «Лукойл» не пожалеет денег на обновление состава. Потратят минимум 20-25 миллионов долларов. Для развития команды необходимо купить трех квалифицированных игроков: крайнего защитника, опорника и «десятку». Попадать нужно в двух новичков из трех (что крайне маловероятно), тогда появится шанс бороться за топ-3.
Считаю, что нынешний сезон должен стать последним для Классена, Маслова, Мартинса. При приемлемых предложениях можно продать Медину или Бонгонду. Текущий состав раздут, и работа по его оптимизации займет минимум два трансферных окна.
С первого же матча нового сезона будущий тренер и весь клуб снова попадут под мощный пресс ожиданий после провального сезона. Работать под таким давлением вдвойне тяжело — а значит, молодые амбициозные европейцы могут сломаться в любой момент. Защиты Малышева им не хватит. И это необходимо учитывать при выборе нового тренера, который подхватит команду после Абаскаля.
P. S. «Спартак» спасет только победа в Кубке России, но в нынешних условиях это больше похоже на чудо.
P. P. S. В день рождения Гильермо не уволят, если он сам не уйдет на пресс-конференции. Ждем новостей в ближайшие дни.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|13
|5
|4
|41-19
|44
|
2
|Краснодар
|22
|12
|7
|3
|35-21
|43
|
3
|Динамо
|22
|10
|8
|4
|35-29
|38
|
4
|ЦСКА
|22
|9
|9
|4
|40-28
|36
|
5
|Локомотив
|22
|9
|9
|4
|35-28
|36
|
6
|Спартак
|23
|10
|5
|8
|29-28
|35
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|6
|7
|39-33
|33
|
8
|Рубин
|22
|9
|5
|8
|20-27
|32
|
9
|Ростов
|22
|8
|7
|7
|34-33
|31
|
10
|Пари НН
|22
|8
|4
|10
|20-23
|28
|
11
|Факел
|22
|6
|8
|8
|19-24
|26
|
12
|Оренбург
|22
|5
|8
|9
|24-29
|23
|
13
|Ахмат
|22
|5
|5
|12
|20-29
|20
|
14
|Урал
|22
|5
|5
|12
|20-35
|20
|
15
|Сочи
|23
|4
|6
|13
|24-37
|18
|
16
|Балтика
|22
|4
|5
|13
|14-26
|17
|13.04
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 0
|13.04
|16:30
|
Ахмат – Балтика
|- : -
|13.04
|17:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|13.04
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|14.04
|12:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|14.04
|14:15
|
Урал – Динамо
|- : -
|14.04
|16:45
|
Факел – Ростов
|- : -
|14.04
|19:00
|
Кр. Советов – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|17
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|18
|1
|6