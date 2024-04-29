Новиков: «Игнашевичу сначала нужно спасти «Балтику», а потом уже думать о ЦСКА»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков порассуждал о шансах главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича возглавить армейскую команду.

«Игнашевич молодой и перспективный тренер. Он получил некоторый опыт в «Торпедо», а затем смог вывести «Балтику» в РПЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Новикова. — Здорово, что у нас в стране появляются новые лица в тренерском деле, я рад этому. Впрочем, рано думать о том, сможет ли Сергей успешно поработать в ЦСКА или нет, ведь в команде сейчас Федотов. Я уважаю Владимира Валентиновича и желаю ему успехов в клубе, поэтому на данный момент говорить о ЦСКА и Игнашевиче как-то неуместно. Да и рано ему думать о ЦСКА, пусть сначала спасет «Балтику» от вылета из РПЛ. Игнашевичу я желаю, чтобы у него все получилось в своем клубе, а дальше уже пусть руководство ЦСКА думает, что делать в следующем сезоне».

В воскресенье «Балтика» Игнашевича победила ЦСКА (3:1) в матче 26-го тура чемпионата России. Калининградская команда с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, армейцы (38) — на восьмой строчке.