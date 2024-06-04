Джокович снялся с «Ролан Гаррос» и лишился звания первой ракетки мира. Королем тенниса стал Синнер

Сербский теннисист отказался от защиты титула в Париже из-за травмы, полученной в матче четвертого круга.

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович решил не выходить на матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции против норвежца Карспера Рууда. Из-за полученной накануне травмы колена 37-летний серб сначала отменил тренировку, а после прохождения МРТ решил отказаться от защиты титула. Это означает, что Ноле через неделю точно потеряет звание первой ракетки мира, которое перейдет к итальянцу Яннику Синнеру. Но главное — у Джоковича обнаружены проблемы с мениском, так что ему может потребоваться операция. Если звездный теннисист ляжет под нож, он рискует пропустить всю вторую половину сезона, включая Уимблдон, Открытый чемпионат США и Олимпиаду.

Колено — самое слабое место

В понедельник Джокович был на грани снятия во время матча против аргентинца Франциско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3). Во втором сете он повредил колено, заявив, что причиной травмы стало плохое состояние корта, который стал мокрым и тяжелым после дождя. «Я просил судью почаще ухаживать за кортом, не только после сетов, — жаловался серб после игры. — Судья ответил, что обсудит это, но дал отрицательный ответ. Не понимаю, почему нельзя было уступить моей просьбе. Из-за холодной погоды условия в этом году необычные, сотрудники кортов много и хорошо работают. Но корт явно нуждался в уходе и в итоге я получил травму, которую можно были предотвратить. Я смог выиграть, но не знаю, сыграю ли в следующем матче».

На фоне повреждения Новак проиграл два сета и уступал с брейком в четвертой партии. И только ценой неимоверных усилий он спас практически проигранный матч. При этом в пятом сете серб снова поскользнулся и рухнул на корт, разразившись саркастической тирадой: «Молодцы ребята. Молодцы. Лучше нас знаете. Вообще не скользко. Играть не опасно. Молодец супервайзер. Молодцы служба эксплуатации. Вообще не скользко», — сказал звездный игрок.

Джоковичу понадобился медицинский перерыв в матче с Черундоло. Фото Reuters

«Когда подумал о снятии? Сразу после травмы. Я взял медицинский перерыв, но уже в следующем гейме стало понятно, что он почти не помог, — объяснял свое поведение серб. — Я смог продолжить матч, хотя не мог менять направления движения и не мог бегать за укороченными. Но я ждал, когда подействуют обезболивающие, и они исправили ситуацию. Конечно, я понимаю, что Франциско было нелегко играть с соперником, который два сета двигался не лучшим образом, а потом вдруг забегал и заиграл. Рад, что смог выдержать пять сетов, в концовке я не чувствовал той боли, которая пару сетов была до этого».

В третьем круге Джокович тоже провел на корте более четырех часов, сражаясь с итальянцем Лоренцо Музетти. Такие нагрузки не могли не отразиться на состоянии возрастного теннисиста. «В последние дни мы много внимания уделяли колену — как будто могли предсказать, что что-то может произойти, — признался Новак. — Похоже, сейчас это самое слабое место в моем теле. В последние несколько недель оно таким было, и вот обстоятельства подтолкнули к этой травме. Перед матчем я разговаривал с одним из ответственных за корт, говорил про то, что скользко, что корту может быть нужен дополнительный уход. При такой погоде очень скользко. Все скользят на грунте, но я обычно делаю это часто, резко меняю направление, и это сказалось. Поэтому я и травмировался».

Новак Джокович. Фото Reuters

Что теперь с мечтой об Олимпиаде?

Нынешний сезон окрашен для Новака в мрачные тона. На данный момент самый титулованный из действующих игроков не выиграл в 2024-м году ни единого турнира. Во многом это связано с состоянием здоровья серба. Очкового запаса прошлого сезона, в котором Джокович выиграл три турнира «Большого шлема» из четырех (и еще сражался в финале Уимблдона, а также взял итоговый чемпионат) хватало для сохранения звания первой ракетки мира, но это должно было рано или поздно закончиться. Нынешнее «правление» серба, начавшееся 11 сентября 2023 года, завершается спустя 40 недель.

Лидером мирового рейтинга, независимо от исхода «Ролан Гаррос» впервые становится 22-летний итальянец Янник Синнер. Во вторник Синнер победил четвертьфинале Григора Димитрова из Болгарии со счетом 6:2, 6:4, 7:6 и впервые вышел в полуфинал парижского мейджора. За место в титульном поединке Янник поборется с испанцем Карлосом Алькарасом или Стефаносом Циципасом из Греции. Каспера Рууда, который вышел в полуфинал благодаря травме Джоковича, будет ждать соперник из пары Александр Зверев (Германия) — Алекс де Минаур (Австралия). Если Алькарас выиграет «Ролан Гаррос», то окажется на второй позиции в рейтинге, а Ноле — лишь на третьей. Хотя все это перестановки, наверное, не так важны для Джоковича, который и так уже в общей сложности провел во главе АТР-тура недосягаемые 428 недель.

Янник Синнер возглавит рейтинг ATP 10 июня. Фото Reuters

Гораздо важнее — сумеет ли Новак, несмотря на нынешнюю травму, поехать на Олимпиаду. Для величайшего игрока в истории предстоящие Игры — последний незакрытый большой гельштат (если не брать во внимание второстепенные рекорды). И будет очень обидно, если мечта легендарного игрока окажется невыполнимой из-за плохо подготовленного корта. Мы пока не знаем характера повреждения мениска, но чисто теоретически с такой травмой можно отыграть и один турнир, и даже несколько. Другой вопрос, насколько комфортно при этом будет чувствовать себя сам теннисист, и сможет ли он выдавать на корте свой максимум. Ведь Джоковичу в Париже-2024 требуется не просто участие, а долгожданная победа.