«Работа еще не сделана»: Бобровский и Тарасенко дошли до нового финала Кубка Стэнли

«Флорида» во второй раз подряд сыграет в главной серии сезона НХЛ.

«Пантерз» закрыли противостояние с «Рейнджерс» в шестом матче финала Восточной конференции на своем льду в Санрайзе в ночь с 1 на 2 июня — 2:1 и 4-2. На следующий день определился соперник команды Пола Мориса по решающей серии плей-офф — «Эдмонтон».

Ньюйоркцы стали лучшим клубом регулярного чемпионата и не смогли прервать свою кубковую засуху — она длится с 1994 года, именно тот сезон был дебютным для флоридцев. Игорь Шестеркин в этом плей-офф снова играл невероятно, но Артемий Панарин и компания не поддержали уровень вратаря против очень сбалансированного соперника. При всем разочаровании россияне из «Рейнджерс» напутствовали друзей из «Флориды» во время рукопожатия после серии. Дальше Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов и их партнеры сыграют против команды лучшего хоккеиста мира Конора Макдэвида.

Владимир Тарасенко (№10) после победного гола в ворота Игоря Шестеркина. Фото USA Today Sports

«Пока это невероятный путь»

После сирены в решающем матче с «Рейнджерс» Пол Морис о чем-то пообщался с Александром Барковым, и капитан «Флориды» вместе с остальными игроками не стал дотрагиваться до приза Принца Уэльского. «Пантерз» в третий раз получили кубок лучшей команде Восточной конференции, в 1996-м и год назад хоккеисты касались трофея и делали с ним круг по льду. На этот раз флоридцы решили поступить иначе.

Ранее этим суеверием в трех сезонах с двумя чемпионствами пренебрегали в «Тампе» Никиты Кучерова и Андрея Василевского, до них — «Вашингтон» Александра Овечкина и «Питтсбург» Сидни Кросби (дважды). Последним обладателем Кубка Стэнли с «Востока», отказавшимся принимать промежуточную награду, был «Бостон» в 2011 году. Но эта примета затем не сработала для «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», а также «Лайтнинг» и «Брюинз» (дважды). В последнем случае бостонцы проиграли финал-2019 — «Сент-Луис» с Тарасенко стал чемпионом впервые в истории клуба.

Сейчас Тарасенко пытается помочь «Флориде» взять первый в ее истории Кубок Стэнли. После расставания с главным клубом своей североамериканской карьеры форвард прошлой весной не преуспел в «Рейнджерс». Этот сезон Владимир начинал в «Оттаве» и присоединился к «Флориде» после еще одного обмена. Морис ценит мастерство и бросок опытного новичка, которого хорошо помнит в том числе по серии первого раунда между своим «Виннипегом» и «Сент-Луисом» в 2019-м. Тренер использовал россиянина в ведущем звене с Барковым и Сэмом Райнхартом, видит его влияние на партнеров по третьей тройке Антона Лунделла и Эту Луостаринена, а также вклад в результат даже без голов и передач.

Перед шестым матчем с «Рейнджерс» Тарасенко набрал всего 5 (2+3) очков в 16 играх плей-офф и оставался без результативных действий в семи встречах подряд. Впрочем, одноклубники забивали при его участии, а россиянин стал автором победного гола в решающей игре после комбинации с Лунделлом и Луостариненом. Партнеры назвали Владимира первой звездой вечера, а он добавил шайбу на клубную доску в раздевалке. Так внутри рамки остались незаполненными четыре слота — столько побед до главной цели.

«У нас остался еще один шаг. Это самый тяжелый шаг, но давайте наслаждаться вместе. Это та еще отличная работа», — сказал Тарасенко своей команде.

«Он настоящий хоккейный профессор. Он очень умный», — сказал об одноклубнике Лунделл. Луостаринен о нем же заметил: «Он нам очень помогает. У него большой опыт, он был здесь и выигрывал все. Так что он сильно нам помог».

Тарасенко в шестом матче упустил выгодный момент до своего гола в третьем периоде. Прежде чем провести ставшую победной шайбу, форвард не переиграл невероятного Шестеркина с близкого расстояния при добивании на подборе.

«Должно быть, это Божий план или что-то такое. Я строг к себе, если честно. Не думаю, что все в порядке, но уже говорил, что когда команда успешна, ты просто продолжаешь усердно работать и получаешь вознаграждение в таких моментах, как я сегодня. Наверное, [после гола] я немного отключился. Мы праздновали, просто крича друг на друга. Я пришел в команду, где большинство уже было [в финале Кубка Стэнли] в прошлом году. Одно дело, когда ты говоришь о таком, совсем другое — прочувствовать это самому. Думаю, такой опыт нам очень помогает. С момента моего появления здесь ребята относились ко мне как к члену семьи. И пока это невероятный путь, вернулись в финал. Вот почему мы играем, занимаемся этим видом спорта с детства. Это то, о чем вы мечтаете. С нетерпением жду этого. И это еще не все. Мы прошли три раунда и остался еще один. Пока это хороший поход», — сказал Владимир.

Сергей Бобровский в игре. Фото USA Today Sports

«Это только шаг»

Пятый сезон подряд в финале НХЛ сыграет команда из штата Флорида. Сначала «Тампа» дважды стала чемпионом и в третий раз добралась до главной серии сезона — подобного не удавалось никому с начала века в эпоху потолка зарплат. Теперь «Флорида» попытается написать свою историю. Только пять клубов с начала эры расширения НХЛ в 1967 году возвращались в финал после поражения в предыдущем сезоне. Всего двум из них удалось стать чемпионами — «Эдмонтону» (в 1984-м) и «Питтсбургу» (в 2009-м), у «Сент-Луиса» (две попытки в 1969-м и 1970-м) и «Бостона» (в 1978-м) подобное не получилось.

Весной-2023 кубковый прорыв «Флориды» начался с возвращения в серии с рекордсменом регулярного чемпионата «Бостоном». Команда Мориса не была фаворитом до прошлогоднего финала с «Вегасом», в этом плей-офф изначально входила в число главных претендентов. «Пантерз» прошли соседей из «Тампы», снова выбили «Брюинз» и отправили в отпуск лучший клуб регулярки. Флоридцы выглядят солидно и сбалансировано во всех линиях, Бобровский дает партнерам возможность оставаться в игре и весь этот год действует очень надежно. Арена в Санрайзе привычно скандирует в том числе прозвище играющего без замен вратаря — Боб. Сергей после завершения серии с «Рейнджерс» поблагодарил публику и отдельно поприветствовал на трибунах самых близких.

«Это определенно хорошее чувство. Это хорошая победа. Мы прошли сильного соперника, на самом деле хорошую команду. И это только шаг. Знаете, всему свое время. Мы построили и зацементировали свою систему, работали друга за друга и очень усердно. Определенно, работа еще не сделана, мы просто сделали шаг. Впереди нас ждет хороший вызов, нас это вдохновляет. Публика была великолепна, а поцелуи послал моей жене. Наши болельщики великолепны, невероятны, они дают нам энергию все время, на этой арене весело играть. И это привилегия играть в этой команде, с этой группой ребят. Я просто благодарю Бога за все, что у меня есть и, да, наслаждаюсь хоккеем», — сказал Бобровский.

Финал Кубка Стэнли-2024 между «Флоридой» и «Эдмонтоном» стартует в Санрайзе в ночь на 9 июня по московскому времени.