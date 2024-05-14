Булыкин верит, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар» за нежелание напрячься

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.

«Я надеюсь, что «Динамо» удастся наказать «Зенит» и «Краснодар» за то, что они не хотят напрягаться и становится чемпионами. «Динамо» обойдет их и станет чемпионом!» — сказал Булыкин «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).

Софья Грецкая