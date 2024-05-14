Булыкин верит, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар» за нежелание напрячься
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал чемпионскую гонку РПЛ в текущем сезоне.
«Я надеюсь, что «Динамо» удастся наказать «Зенит» и «Краснодар» за то, что они не хотят напрягаться и становится чемпионами. «Динамо» обойдет их и станет чемпионом!» — сказал Булыкин «СЭ».
На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», набравшее 53 очка. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на 2 очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (50).
Софья Грецкая
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
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