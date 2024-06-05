Экс-вратарь «Зенита» Васютин получил предложения от клубов из-за границы

Агент экс-вратаря «Зенита» Александра Васютина Александр Дубровин рассказал о будущем игрока.

«Предложения по Александру есть, и футболист их рассматривает. У нас есть предложения из Скандинавии, Венгрии и клубов РПЛ. Из них Васютин выберет, что ближе ему по духу — остаться в России или продолжить карьеру в Европе», — цитирует Дубровина Sport24.

Всего за время выступления за «Зенит» футболист выходил на поле в 12-ти матчах. Вместе с командой игрок выиграл восемь трофеев: 4 титула чемпиона России, дважды стал обладателем национального Кубка и дважды Суперкубка.