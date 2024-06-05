Новый глава Самарской области Федорищев: «Я люблю футбол. Буду делать все, чтобы его поддерживали»

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможных изменениях в развитии футбола в регионе.

«Изменений [в вопросах развития футбола] сейчас не будет никаких. Я люблю футбол, я буду ходить на матчи. А как руководитель субъекта, делать все, чтобы его поддерживали. А вот какие будут новые большие вещи, поговорим отдельно», — сказал Федорищев «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2024.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2023/24 заняли 9 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Также в высший дивизион впервые в истории пробился «Акрон». Команда из Тольятти в стыковых матчах победила «Урал».