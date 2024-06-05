Агент полузащитника «Краснодара» Ленини сообщил, что футболист хочет покинуть клуб

Футбольный агент Пьер Фернандес, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, рассказал о будущем игрока.

«Кевин хочет покинуть «Краснодар» этим летом. Делаю все возможное, чтобы это случилось. Мы работаем над этим», — сказал агент «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ленини провел 18 матчей во всех турнирах. Контракт футболиста с «Краснодаром» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро. По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял второе место в чемпионате России по футболу, набрав 56 очков.