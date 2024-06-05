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Сегодня, 17:43

Экс-игрок «Спартака» Булатов оценил перспективы российских игроков в Европе

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов рассказал о перспективах футболистов РПЛ продолжить карьеру в европейских чемпионатах.

— Кто еще из РПЛ может уехать в топовые чемпионаты и не затеряться там? Писали, что Сперцян и Глушенков могут оказаться в топ-5 лигах, а Хлусевичем интересовалась «Болонья».

— Все из названных игроков могут проявить себя в средних командах по типу «Болоньи». В командах уровня первой шестёрки в топ-лигах им будет тяжело закрепиться в основе. На примере Захаряна мы видим, что в сильной команде закрепиться трудно. Чтобы играть в Европе, нужно антропометрические качества другого уровня, также надо повысить скоростно-силовые качества. У Хлусевича есть качества, чтобы заиграть в той же «Болонье». К сожалению, у нас сейчас нет футболистов уровня Карпина, Мостового и Онопко. Нет тех, кто может уехать играть в топ-клуб и не затеряться там, — сказал Булатов Metaratings.ru.

Ранее агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о том, что у него есть предложения по футболисту от 15 клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-u-nas-net-igrokov-sposobnykh-uekhat-v-evropeiskii-top-klub-i-ne-zateryatsya-tam-369929/
Даниил Хлусевич
РПЛ
Константин Тюкавин
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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