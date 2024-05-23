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Сегодня, 16:15

Педро: «После поражения от ЦСКА руководители призвали нас играть жестче, — и мы победили через несколько дней»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Футболисты Педро и Милан Гайич
Педро и Милан Гайич.
Фото Global Look Press

Нападающий «Зенита» Педро в интервью «СЭ» рассказал о том, что сказало руководство клуба футболистам после поражения в матче 28-го тура РПЛ от ЦСКА (0:1).

— В матче с «Ахматом» вы прервали серию без побед в основное время. Расскажи, что творилось внутри команды в последний месяц. Как вы сами себе объясняли причины проблем?

— Не думаю, что дело было в самоотдаче. Все игроки выкладывались по полной, просто в конце матчей нам надо было концентрироваться лучше. Но сейчас к нам вернулась уверенность. После кубковой победы команда почувствовала себе гораздо лучше. Уверен: мы продолжим побеждать.

— После поражения от ЦСКА в соцсети просочились слухи о том, что руководители клуба устроили разнос в раздевалке. Что на самом деле тогда происходило после матча?

— Одна вещь, на которой они сделали акцент — отсутствие концентрации. Они призвали нас играть жестче, отдавать не только все силы, но и эмоции — играть c бОльшим желанием. В тот день мы отдали все силы на поле, но, к сожалению, нам не удалось набрать очки. И мы сделали выводы, поэтому победили в Кубке через несколько дней. Все понимали, что у нас большой потенциал.

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После 29 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Идущий вторым «Зенит» отстает от бело-голубых на два очка. Тройку лучших замыкает «Краснодар» (53).

Педро в этом сезоне РПЛ провел 10 матчей, забив один гол. В четырех матчах Кубка России бразилец отметился двумя мячами.

РПЛ
ФК Зенит
Педро (Зенит)
3
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

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 24 1 4
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