Экс-игрок «Ростова» Дьяков поделился мнением об игре «Урала» в РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о вылете «Урала» в первую лигу и матчах команды в стыках с «Акроном».

«Урал» мог и напрямую остаться, но много теряли очков по ходу чемпионата. Они попали в стыки на «Акрон», команду с Первой лиги. Я думал, что «Урал» вообще пройдет их на одной ноге. Но «шмели» так безнадежно играли дома и проиграли 0:2, это ужас. При таком счёте тяжело ехать на синтетику.

Такая команда, как «Урал», которая по ходу РПЛ побеждала «Краснодар», «Динамо», теперь вылетела. У них теперь создались настоящие проблемы, начиная с лимита на легионеров. Я считаю, что это катастрофа из Премьер-лиги такой команды» , — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В стыковых матчах команда уступила «Акрону» (0:2, 2:1) и вылетела в первую лигу.