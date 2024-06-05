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Сегодня, 19:24

Радимов: «Сергеев провалил весну, но может усилить «Локомотив»

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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающего санкт-петербуржцев Ивана Сергеева. По мнению специалиста, он может усилить «Локомотив».

«Мне очень нравится Ваня Сергеев. Хотя, надо признать, весну он, конечно, провалил, и венцом стал его промах в суперфинале Кубка по пустым воротам, а потом пируэт в стиле Гатагова. Это был не тот Сергеев, который был в прошлом году, и я связываю это, прежде всего, с тем, что он практически не получал игровой практики, игрового ритма. Если в первом году еще ему хватало этого, то в этом уже нет.

Но вполне допускаю интерес «Локомотива», клубу априори нужен нападающий. А много ли у нас нападающих? Даку из «Рубина», Гуарирапа из «Сочи», Конате из «Ахмата». И Сергеев из «Зенита». Ну, в принципе, я думаю, он вполне может входить в список игроков, которые интересуют «Локомотив». Учитывая еще и то, что красно-зеленые собирает, в основном, всех россиян, то, наверное, здесь список еще сужается, как раз до Сергеева», — сказал Радимов «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Сергеев провел 39 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
Иван Сергеев
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

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Зенит

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