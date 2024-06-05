Радимов: «Сергеев провалил весну, но может усилить «Локомотив»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру нападающего санкт-петербуржцев Ивана Сергеева. По мнению специалиста, он может усилить «Локомотив».

«Мне очень нравится Ваня Сергеев. Хотя, надо признать, весну он, конечно, провалил, и венцом стал его промах в суперфинале Кубка по пустым воротам, а потом пируэт в стиле Гатагова. Это был не тот Сергеев, который был в прошлом году, и я связываю это, прежде всего, с тем, что он практически не получал игровой практики, игрового ритма. Если в первом году еще ему хватало этого, то в этом уже нет.

Но вполне допускаю интерес «Локомотива», клубу априори нужен нападающий. А много ли у нас нападающих? Даку из «Рубина», Гуарирапа из «Сочи», Конате из «Ахмата». И Сергеев из «Зенита». Ну, в принципе, я думаю, он вполне может входить в список игроков, которые интересуют «Локомотив». Учитывая еще и то, что красно-зеленые собирает, в основном, всех россиян, то, наверное, здесь список еще сужается, как раз до Сергеева», — сказал Радимов «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Сергеев провел 39 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.