ЭСК РФС признала верным решение судьи засчитать победный гол «Динамо» в ворота «Балтики»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС оценила спорный эпизод с победным голом «Динамо» в матче против «Балтики» (3:2) в 28-м туре РПЛ.

Арбитр матча Евгений Буланов засчитал гол Муми Нгамале на 90+9-й минуте. Перед взятием ворот произошел контакт между защитником бело-голубых Фабианом Бальбуэна и игроком «Балтики» Фернандесом.

В комиссии назвали верным решение Буланова.

«Контакт, произошедший перед взятием ворот между Бальбуэна («Динамо») и Фернандесом («Балтика»), по мнению всех членов комиссии, был игровым и не являлся наказуемым. Ввиду того, что действия атакующего игрока не являлись очевидно наказуемыми, комиссия единогласно поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ФК «Балтика» и решение ВАР не вмешиваться в данную игровую ситуацию», — говорится на сайте РФС.

После победы над калининградцами «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Балтика» (26 очков) идет предпоследней.