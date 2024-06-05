Бразильца из «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки. Из-за этого сорвался его трансфер в «Манчестер Сити»
Контролирующие органы продолжают ловить футболистов на ставках. В прошлом году прогремело в Италии, когда сразу несколько игроков топовых клубов обвинили в нелегальном беттинге. Серьезнее всех пострадал Сандро Тонали, получивший многомесячный бан вскоре после перехода в «Ньюкасл» из «Милана». Он отбывает наказание до сих пор.
В АПЛ тоже не спят — в мае 2023-го на 8 месяцев дисквалифицировали форварда «Брентфорда» Айвана Тони. Теперь добрались до другого нарушителя, и это по-настоящему крупный улов — полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета грозит пожизненная дисквалификация за умышленное получение карточек ради ставок.
История давняя — из-за нее Пакета не перешел в «Сити»
Расследование началось еще прошлым летом — как раз тогда, когда одним из лучших полузащитников лиги заинтересовался «Манчестер Сити». «Горожане» и «молотобойцы» начали торги, звучала сумма в 130 миллионов евро — но в один момент все прекратилось без объяснения причин. Были только слухи, согласно которым трансфер сорвался из-за начавшегося беттинг-расследования в отношении Пакета.
Чуть позднее они подтвердились — Mail Sport даже сообщил, что на футболиста «донес» главный спонсор «Вест Хэма», букмекерская компания Betway. После этого история затихла в медиа — но не в кабинетах чиновников. И разгорелась с новой силой совсем недавно.
Пакета обвиняют в намеренном получении карточек
23 мая Футбольная ассоциация выпустила следующее заявление: «Утверждается, что Лукас Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, проведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль».
Также указаны конкретные детали — речь идет о матчах против «Лестер Сити» в ноябре 2022-го, «Астон Виллы» в марте, «Лидса» в мае и «Борнмута» в августе 2023-го. Именно в этих играх, как считают чиновники, Пакета получил подозрительные карточки — которые, по идее, получать не должен был.
The Sun сообщает дополнительную информацию — например, о том, что на желтые карточки Пакета ставили примерно 60 человек, суммарно они заработали 100 тысяч фунтов, а минимальная ставка составила... всего семь фунтов. Вроде бы ничего удивительного, ставить могли и обычные люди — вот только в ходе расследования выяснили, что часть ставок была сделана с острова Пакета — родины Лукаса, в честь которой он и взял свою фамилию.
Футболист все решительно отвергает: «Я чрезвычайно удивлен и расстроен тем, что меня решили обвинить. В течение девяти месяцев я сотрудничал на каждом этапе их расследования и предоставлял всю информацию, которую мог. Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться до последнего вздоха, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев».
Чиновники запросили пожизненную дисквалификацию
The Sun также сообщает интересную подробность — в обвинительном листе есть рекомендация отстранить Пакета пожизненно, если обвинения подтвердятся. В таком случае Лукас станет первым футболистом в истории АПЛ, забаненным навсегда.
Похожие прецеденты были относительно недавно, но не на таком высоком уровне — в 2018 году защитника «Линкольн Сити» Брэдли Вуда отстранили на шесть лет за две подозрительные желтые карточки. А в 2021 году защитник «Стратфорд Таун» Кинан Исаак получил бан на 10 лет за намеренно полученное предупреждение. В этом случае все закончилось печально — 28-летний футболист сразу же завершил карьеру.
У Пакета четыре возможных нарушения. Значит, если подозрения подтвердятся, минимум, что ему грозит, — многолетний бан по примеру Исаака, а то и действительно пожизненная дисквалификация. На данный момент идут разбирательства, и, учитывая, что на кону целая карьера, продлятся они много месяцев. Сторона футболиста готовится к защите. Вероятно, «Вест Хэм» тоже подключится — Пакета слишком ценный актив стоимостью в десятки миллионов евро. Потерять его для «молотобойцев» будет слишком дорого.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10