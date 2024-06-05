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Бразильца из «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки. Из-за этого сорвался его трансфер в «Манчестер Сити»

Игроку «Вест Хэма» Пакета грозит пожизненная дисквалификация за ставки
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Вест Хэма» Лукас Пакета.
Лукас Пакета.
Фото Global Look Press
За Пакета готовы были заплатить 130 миллионов евро.

Контролирующие органы продолжают ловить футболистов на ставках. В прошлом году прогремело в Италии, когда сразу несколько игроков топовых клубов обвинили в нелегальном беттинге. Серьезнее всех пострадал Сандро Тонали, получивший многомесячный бан вскоре после перехода в «Ньюкасл» из «Милана». Он отбывает наказание до сих пор.

В АПЛ тоже не спят — в мае 2023-го на 8 месяцев дисквалифицировали форварда «Брентфорда» Айвана Тони. Теперь добрались до другого нарушителя, и это по-настоящему крупный улов — полузащитнику «Вест Хэма» Лукасу Пакета грозит пожизненная дисквалификация за умышленное получение карточек ради ставок.

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История давняя — из-за нее Пакета не перешел в «Сити»

Расследование началось еще прошлым летом — как раз тогда, когда одним из лучших полузащитников лиги заинтересовался «Манчестер Сити». «Горожане» и «молотобойцы» начали торги, звучала сумма в 130 миллионов евро — но в один момент все прекратилось без объяснения причин. Были только слухи, согласно которым трансфер сорвался из-за начавшегося беттинг-расследования в отношении Пакета.

Чуть позднее они подтвердились — Mail Sport даже сообщил, что на футболиста «донес» главный спонсор «Вест Хэма», букмекерская компания Betway. После этого история затихла в медиа — но не в кабинетах чиновников. И разгорелась с новой силой совсем недавно.

Футболист «Вест Хэма» Лукас Пакета.
Лукас Пакета получает желтую карточку.
Фото Global Look Press

Пакета обвиняют в намеренном получении карточек

23 мая Футбольная ассоциация выпустила следующее заявление: «Утверждается, что Лукас Пакета непосредственно пытался повлиять на ход, проведение или любой другой аспект или событие в этих матчах, намеренно пытаясь получить карточку от судьи с неправомерной целью повлиять на рынок ставок, чтобы один или несколько человек получили прибыль».

Также указаны конкретные детали — речь идет о матчах против «Лестер Сити» в ноябре 2022-го, «Астон Виллы» в марте, «Лидса» в мае и «Борнмута» в августе 2023-го. Именно в этих играх, как считают чиновники, Пакета получил подозрительные карточки — которые, по идее, получать не должен был.

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The Sun сообщает дополнительную информацию — например, о том, что на желтые карточки Пакета ставили примерно 60 человек, суммарно они заработали 100 тысяч фунтов, а минимальная ставка составила... всего семь фунтов. Вроде бы ничего удивительного, ставить могли и обычные люди — вот только в ходе расследования выяснили, что часть ставок была сделана с острова Пакета — родины Лукаса, в честь которой он и взял свою фамилию.

Футболист все решительно отвергает: «Я чрезвычайно удивлен и расстроен тем, что меня решили обвинить. В течение девяти месяцев я сотрудничал на каждом этапе их расследования и предоставлял всю информацию, которую мог. Я полностью отрицаю обвинения и буду бороться до последнего вздоха, чтобы очистить свое имя. В связи с продолжающимся процессом я не буду давать никаких дальнейших комментариев».

Фото Global Look Press

Чиновники запросили пожизненную дисквалификацию

The Sun также сообщает интересную подробность — в обвинительном листе есть рекомендация отстранить Пакета пожизненно, если обвинения подтвердятся. В таком случае Лукас станет первым футболистом в истории АПЛ, забаненным навсегда.

Похожие прецеденты были относительно недавно, но не на таком высоком уровне — в 2018 году защитника «Линкольн Сити» Брэдли Вуда отстранили на шесть лет за две подозрительные желтые карточки. А в 2021 году защитник «Стратфорд Таун» Кинан Исаак получил бан на 10 лет за намеренно полученное предупреждение. В этом случае все закончилось печально — 28-летний футболист сразу же завершил карьеру.

У Пакета четыре возможных нарушения. Значит, если подозрения подтвердятся, минимум, что ему грозит, — многолетний бан по примеру Исаака, а то и действительно пожизненная дисквалификация. На данный момент идут разбирательства, и, учитывая, что на кону целая карьера, продлятся они много месяцев. Сторона футболиста готовится к защите. Вероятно, «Вест Хэм» тоже подключится — Пакета слишком ценный актив стоимостью в десятки миллионов евро. Потерять его для «молотобойцев» будет слишком дорого.

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
Лукас Пакета
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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