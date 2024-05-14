Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:50

Гранат — о продлении контракта Лички: «Болельщики «Динамо» довольны его работой»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта клуба с главным тренером Марцелом Личкой.

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых еще на один сезон.

«Ему нравиться в России, и его команда показывает отличные игру и результаты, и поэтому понятно, почему контракт был продлен. Судя по результатам не только я, но и все болельщики довольны им и его работой», — сказал Гранат «СЭ».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

Денис Сафронов

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
1
0
Читайте также
«Пари НН» может напрямую отправиться в первую лигу, а «Сочи» спастись
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
В Maxima Park разыграли Кубок Победы по конкуру
«Известия» опубликовали кадры стрельбы возле ТЦ «Сити Молл» в Петербурге
Макрон заявил о планах Парижа в ближайшее время поставить Киеву новое оружие
Популярное видео
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Гранат — об интересе «Атлетико» к Тюкавину: «Дыма без огня не бывает»
Булыкин верит, что «Динамо» накажет «Зенит» и «Краснодар» за нежелание напрячься
Экс-тренер «Динамо» Силкин отреагировал на продление контракта с Марцелом Личкой до лета 2025 года
Булыкин — о продлении контракта Лички: «Главное — результат «Динамо» в концовке»
Лещенко — о продлении контракта с Личкой: «При нем значительные успехи»
Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Рост Роши в тактическом плане был поразительным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олусегун: «Для меня Галицкий как отец»

Гранат — об интересе «Атлетико» к Тюкавину: «Дыма без огня не бывает»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости