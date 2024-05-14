Гранат — о продлении контракта Лички: «Болельщики «Динамо» довольны его работой»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта клуба с главным тренером Марцелом Личкой.

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых еще на один сезон.

«Ему нравиться в России, и его команда показывает отличные игру и результаты, и поэтому понятно, почему контракт был продлен. Судя по результатам не только я, но и все болельщики довольны им и его работой», — сказал Гранат «СЭ».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

Денис Сафронов