Мирра Андреева сотворила чудо на «Ролан Гаррос». 17-летняя россиянка уже в полуфинале!

Наша юная звезда одержала самую громкую победу в карьере, выбив с «мейджора» вторую ракетку мира Арину Соболенко.

«Ролан Гаррос». Женщины. Четвертьфиналы

Ясмин Паолини (Италия, 12) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:2, 4:6, 6:4

Мирра Андреева (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Чудеса случаются! Мирра Андреева — в полуфинале «Ролан Гаррос»! 17-летняя россиянка сенсационно переиграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в трех партиях и теперь встретится с итальянкой Ясмин Паолини матче за выход в финал.

Благодаря своей выдающейся победе Мирра поднялась в онлайн-рейтинге WTA на 23-е место и стала четвертой ракеткой России. Это гарантирует Андреевой-младшей путевку на Олимпиаду в Париж.

Феноменальный прорыв в юном возрасте

С одной стороны, Мирра в Париже сенсационно вышла в свой дебютный четвертьфинал турнира «Большого шлема». С другой — от 17-летней девушки-вундеркинда уже достаточно давно ждали подобного прорыва на «Ролан Гаррос» или каком-либо другом супертурнире. К тому же юная россиянка на парижских кортах совершенно не тушевалась, вырвала победу в тяжелейшей встрече второго круга с Викторией Азаренко из Белоруссии, а все остальные матчи выигрывала относительно легко в двух сетах, пусть в четвертом круге против новоявленной француженки Варвары Грачевой в стартовой партии отыграла сетбол.

Естественно, в случае с Миррой без статистики никуда. Младшая из сестер Андреевых переписывает если не абсолютные рекорды, то как минимум достижения последних лет. Так, она в возрасте 17 лет и 27 дней стала самой юной четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» с 2005 года и второй по молодости за всю историю. Еще более резво начинала в Париже только болгарка Сесиль Каратанчева, которая достигла четвертьфинальной стадии Открытого чемпионата Франции в 15 лет и 288 дней от роду. Мария Шарапова впервые вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», кстати, в возрасте 17 лет и 35 дней в 2004-м.

Понятно, что россиянка в матче со второй ракеткой мира Соболенко не считалась фаворитом. К тому же опыт предыдущих игр с Ариной вряд ли был позитивным. Соперницы прежде встречались дважды, оба раза на грунте в Мадриде. И Андреева в 2023-м уступила 3:6, 1:6, а в 2024-м — 1:6, 4:6. То есть взяла только четыре и пять геймов соответственно. Но очевидно, что россиянка прогрессирует. Да и настрой у нее на матч с Ариной был боевой.

«Я точно знаю, что от нее ожидать. Знаю, что она поменяла свою игру, что теперь тоже укорачивает. Не всегда только бьет, добавляет новое. Но, конечно, и она тоже знает, как я играю. Хочу выиграть еще больше геймов, чем в прошлый раз. Хочу реванша, выиграть еще один матч здесь», — цитировал Мирру Sports.ru.

Мирра Андреева (слева) и Арина Соболенко. Фото AFP

Слова не разошлись с делом

Слова Андреевой не разошлись с делом. Пусть начала она нервно — не сумела зацепиться на подаче Соболенко, хотя белоруска сделала две двойные, а потом проиграла и свою подачу, не справившись с мощными ударами соперницы. Но тут внезапно пришла помощь от Арины. Белоруска вновь сделала две двойные, добавив к ней невынужденные. Хотя вскоре Соболенко повела 3:1, поскольку Мирра также ответила провальным геймом с двумя двойными.

Зато затем последовал впечатляющий отрезок от 17-летней россиянки. Она не просто сравняла счет, а взяла четыре гейма подряд. Прежде всего за счет собственной цепкой и умной игры, заставляющей оппонентку больше бегать и чаще играть в движении. Арина начала нервничать, остановила один из розыгрышей, ошибочно посчитав мяч после удара Андреевой в ауте. А при 3:4 и вовсе вызвала врача, пожаловавшись на самочувствие.

Однако при 3:5 Соболенко собралась, остановив «свободное падение». К тому же Мирра, получив возможность забрать партию, допустила несколько ошибок и позволила воспрявшей духом сопернице сравнять счет. Сет завершился тай-брейком, где белоруска все время вела по счету и заработала двойной сетбол. Первый Андреева отыграла шикарным ударом слева по линии, а вот второй не смогла. Конечно, она расстроилась, сразу же отдав свою подачу на старте второй партии. Хотя неидеальное состояние Соболенко позволило Мирре вернуться в игру.

Что ж, Арина действительно чувствовала себя очень неважно. Она двигалась хуже, чем обычно, за некоторыми мячами вообще даже не дергаясь. И всем своим видом показывая — ей очень плохо. При этом периодически вторая ракетка мира «выстреливала» пушечными ударами, забивая россиянку своей мощью. Такая «качельная», лишенная ритма игра шла с переменным успехом. Андреева взяла два гейма подряд и повела 2:1. Не реализовала при этом счете брейк-пойнт, зато с 2:2 взяла еще два гейма. Впрочем, Соболенко страдала, а сопротивляться продолжала. И вновь сравняла счет в сете (4:4). Перед седьмым геймом она вновь вызвала врача, но даже помощь не слишком помогла. По крайней мере, концовку второй партии белоруска провалила, отдав вслед за подачей Андреевой и свою. Так Мирра впервые выиграла сет у Соболенко.

Аппетит приходит во время еды. Вот только и белоруска в третьем сете стала выглядеть на корте бодрее, а в плане опыта она россиянку намного превосходит. Как следствие, именно она первой при 2:2 сделала брейк в решающей партии. После чего сразу же проиграла свою подачу. Дальше равная игра продолжилась, однако при счете 5:4 в пользу Андреевой на подаче Соболенко начались качели. Мирра заработала матчтбол, Арина отыгралась, но затем россиянка выдала два феноменальных розыгрыша — попала навылет слева по линии и выиграла матч шикарной обводящей свечой.

После победы она призналась, что очень нервничала и даже забыла заготовленный с тренером Кончитой Мартинес план на игру. Но, главное, она все равно вышла в полуфинал!