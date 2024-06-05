Дюков возглавит делегацию РФС на ПМЭФ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что Александр Дюков возглавит делегацию организации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Его тема в этом году: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

«Делегацию РФС на ПМЭФ возглавит Александр Валерьевич Дюков. Также там будут представители РФС, мои заместители. Я возглавлю делегацию РФС на матче со сборной Белоруссии», — приводит ТАСС слова Митрофанова.

Товарищеский матч сборных Белоруссии и России пройдет в Минске 7 июня.